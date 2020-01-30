Відео бандитських розборок у Харкові виклали в інтернет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Харкові 30 січня сталась стрілянина з вибухом

Стверджуюється, що у бійці беруть участь члени «Нацкорпусу» та люди з оточення такого собі «авторитету» Манукяна

Відеозапис бійки у Шевченківському районі Харкова, під час якої сталася стрілянина та вибух, виклали в мережу.

На відео можна побачити бійку та момент вибуху.

Декілька молодиків, які приїхали на авто білого коліру, підійшли до іншої групи людей. Після короткої розмови між ними почалася бійка. Потім на місце події підходить ще одна група людей у чорному одязі, котрі теж беруть участь у бійці.

Після цього лунає вибух, і учасники бійки тікають з місця події.

Стверджуюється, що у бійці беруть участь члени «Нацкорпусу» та люди з оточення такого собі «авторитету» Манукяна, а гранату кинули саме «спортсмени» цієї людини.

Як повідомляв Главком, 30 січня о 13:30 від оператора 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що біля Обласного будинку дитини №2 по вулиці Кузнецькій пролунали постріли та вибух. Зі слів очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може перебувати постраждалий. У місті та області ввели поліцейську операцію "Сирена".

За словами заступника начальника ГУ Нацполіції в Харківській области Сергія Чижа, попередньо встановлено, що у ході конфлікту невідомі застосовували гранату та зброю травматичного типу. Також він додав, що за попередніми даними, постраждалих немає.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України з санкцією від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі поліція встановлює обставини події. Оголошено операцію «Сирена».