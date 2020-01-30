У Чехії чоловік з ножами і ліхтарем намагався «штурмувати» парламент



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Чоловік з ножами намагався прорватися до будівлі парламенту Чехії

Чоловік намагався увійти у головний під'їзд будинку, де проходило засідання парламенту, при цьому він погрожував поліцейським на вході

У четвер, 30 січня, в будівлю парламенту Чеської Республіки намагався прорватися чоловік з ножами.

Про це поліція повідомляє в Twitter.

«31-річний озброєний чоловік намагався увірватися до будівлі парламенту. Він погрожував поліцейським ножем. Чоловіка затримали і доставили у відділок для подальшого розслідування. В інциденті ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Do jednoho z vchodů Poslanecké sněmovny v Praze dnes vstoupil 31 letý ozbrojený muž, který se dožadoval vpuštění do objektu. S nožem v ruce ohrožoval policisty na místě. Muž byl zadržen, převezen na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. pic.twitter.com/TOMpSRqcmB — Policie ČR (@PolicieCZ) January 30, 2020

За попередньою юридичною кваліфікацією, чоловік хотів скоїти «акт насильства проти посадової особи», за що йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Чоловік намагався прорватися через головний під'їзду парламенту, де в той час проходило засідання. У нього виявлено 2 ножі та ліхтар.

«Я протестую проти цієї системи», — заявив затриманий чоловік, коли його вели до поліцейського автомобіля.

Зазначається, що під час інциденту ніхто не постраждав.

Спікер парламенту Радек Вондрачек зазначив, що через цей інцидент доведеться вжити додаткових заходів для охорони будівлі. Зараз поліція виявляє мотиви затриманого чоловіка і визначає правову кваліфікацію події.