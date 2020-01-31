Внаслідок снігової лавини у горах Франції загинули двоє людей
Лавина накрила чотирьох лижників
У Франції під час сходження снігової лавини у Савойї загинуло двоє людей, ще одна постраждала і одна пропала без вісті.
Про це повідомив телеканал France3.
Лавина зійшла в районі станції Ла Тусюір і накрила чотирьох лижників. Двоє з них загинули, один важко поранений.
Четвертого лижника продовжують шукати близько 30 рятувальників та кінологів з собаками.
Раніше повідомляли, що в Ісландії 39 туристів застрягли на льодовику через сильну завірюху і могли замерзнути на смерть, як би рятувальники не прибули завчасно.
Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах випало 60 см снігу.
Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується протягом 2020 року.
Цей рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною, спекотним літом і нестачею опадів. Але очікується більше ураганів і повеней.
Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.