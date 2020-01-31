Внаслідок снігової лавини у горах Франції загинули двоє людей



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Лавина накрила чотирьох лижників

У Франції під час сходження снігової лавини у Савойї загинуло двоє людей, ще одна постраждала і одна пропала без вісті.

Про це повідомив телеканал France3.

Лавина зійшла в районі станції Ла Тусюір і накрила чотирьох лижників. Двоє з них загинули, один важко поранений.

Четвертого лижника продовжують шукати близько 30 рятувальників та кінологів з собаками.

Раніше повідомляли, що в Ісландії 39 туристів застрягли на льодовику через сильну завірюху і могли замерзнути на смерть, як би рятувальники не прибули завчасно.

Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах випало 60 см снігу.

Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується протягом 2020 року.

Цей рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною, спекотним літом і нестачею опадів. Але очікується більше ураганів і повеней.

Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.