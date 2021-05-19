У Києві автомобіль збив на переході жінку з онуком (відео)
Пішоходи потрапили до лікарні
18 травня на проспекті Тичини у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) автомобіль на пішохідному переході збив бабусю з онуком. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Аварію спричинив водій автомобіля Proton Persona.
Момент ДТП зафіксували камери відеонагляду.
8-річний хлопчик отримав травму ноги. Обох постраждалих лікарі швидкої допомоги госпіталізували до лікарні.
Як повідомлялося, у ніч на 19 травня на Столичному шосе мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.