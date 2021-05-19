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    Поліція розслідує загибель мотоцикліста на Столичному шосе

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    Смертельна ДТП на Столичному шосе - Поліція розслідує загибель мотоцикліста на Столичному шосе
    Смертельна ДТП на Столичному шосе
    Фото: Нацполіція

    За попередніми даними, водій авто не надав перевагу в русі мотоциклу

    Поліцейські Києва встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю авто та мотоцикла, що сталася на Столичному шосе. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, сьогодні вночі на спецлінію 102 надійшов виклик про ДТП на Столичному шосе у Голосіївському районі. Оперативний черговий негайно направив на місце події екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів.

    На місці правоохоронці попередньо з’ясували, що водій авто Hyundai не надав перевагу в русі мотоциклу Honda. Внаслідок зіткнення водій двоколісного транспорту, 1978 року народження, від отриманих травм загинув на місці.

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    Поліція розслідує загибель мотоцикліста на Столичному шосе
    Поліція розслідує загибель мотоцикліста на Столичному шосе
    Поліція розслідує загибель мотоцикліста на Столичному шосе
    Поліція розслідує загибель мотоцикліста на Столичному шосе

    Водій авто пройшов на Драгері тестування, результат якого показав відсутність у нього стану алкогольного сп'яніння.

    За даним фактом слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

    Раніше повідомлялося, що мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ кримінал смерть водій автомобіль розслідування мотоцикл
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    Поліція розслідує загибель мотоцикліста на Столичному шосе