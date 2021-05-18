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    ДТП під Києвом: бетонозмішувач збив дівчинку на переході (фото, відео)

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    ДТП сталася на пішохідному переході, на якому немає розмітки - ДТП під Києвом: бетонозмішувач збив дівчинку на переході (фото, відео)
    ДТП сталася на пішохідному переході, на якому немає розмітки
    Фото: скріншот з відео

    Постраждалу з різними травмами забрали до лікарні

    Сьогодні, 18 травня, у селі Новосілки під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода: на пішохідному переході бетонозмішувач збив 14-річну дівчинку. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    ДТП трапилась на виїзді з Новосілок на вулицю Академіка Заболотного.

    Дівчина отримала забій грудної клітини, струс мозку і подряпини. Постраждалу з різними травмами забрали до лікарні.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій розповів, що не помітив дитину, яка вибігла на дорогу та була у «сліпій» зоні. Батько ж постраждалої впевнений, що вантажівка протягнула його доньку кілька метрів вперед, а дівчинка йшла переходом.

    Також зазначається, що розмітка у місці цього пішохідног переходу відсутня взагалі.

    Деталі з'ясовують слідчі.

    Теги: ДТП Київ діти вантажівки водій
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    ДТП під Києвом: бетонозмішувач збив дівчинку на переході (фото, відео)