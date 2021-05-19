Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на шаленій швидкості влетів в автівку (фото)

Водій двоколісного помер на місці ДТП

У вівторок, 18 травня, ввечері на Столичному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.

На місці працювали правоохоронці, які мають з‘ясувати всі обставини цієї аварії.

Як повідомлялося, 17 травня на бульварі Лесі Українки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій Hyundai повертав у двір із другої смуги і в цей момент отримав потужний удар у задню частину від автомобіля Toyota, який їхав у попутному напрямку. Від удару Hyundai вилетів на тротуар, де врізався у залізну огорожу, а потім ще й у припаркований Volkswagen.

Також 17 травня на вулиці Олени Теліги в Києві вантажівка МАЗ протаранила автомобіль Ford.