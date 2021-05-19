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    Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на шаленій швидкості влетів в автівку (фото)

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    Смертельна аварія сталася у темну пору доби - Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на шаленій швидкості влетів в автівку (фото)
    Смертельна аварія сталася у темну пору доби
    Фото: Варта Голосієва

    Водій двоколісного помер на місці ДТП

    У вівторок, 18 травня, ввечері на Столичному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.

    На місці працювали правоохоронці, які мають з‘ясувати всі обставини цієї аварії.

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    Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на шаленій швидкості влетів в автівку (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на шаленій швидкості влетів в автівку (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на шаленій швидкості влетів в автівку (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на шаленій швидкості влетів в автівку (фото)

    Як повідомлялося, 17 травня на бульварі Лесі Українки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій Hyundai повертав у двір із другої смуги і в цей момент отримав потужний удар у задню частину від автомобіля Toyota, який їхав у попутному напрямку. Від удару Hyundai вилетів на тротуар, де врізався у залізну огорожу, а потім ще й у припаркований Volkswagen.

    Також 17 травня на вулиці Олени Теліги в Києві вантажівка МАЗ протаранила автомобіль Ford.

    Теги: ДТП Київ смерть водій автомобіль мотоцикл
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    Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на шаленій швидкості влетів в автівку (фото)