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    У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман: 25 затриманих

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    У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман - У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман: 25 затриманих
    У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман
    Фото: Саїд Ісмагілов / Facebook

    Масову перевірку мусульман проводили близько 40 людей, які влаштували облаву під час п'ятничної молитви

    У Києві поліція влаштувала позапланову перевірку документів у прихожан мечеті Ісламського культурного центру.

    Про це повідомив муфтій Духовного управління мусульман України УММА Саїд Ісмагілов у Facebook.

    За словами Ісмагілова, масову перевірку мусульман проводили близько 40 людей, які влаштували облаву під час п'ятничної молитви.

    «В Києві у п'ятницю, 31 січня, поліція спільно з представниками міграційної служби влаштувала позапланову перевірку документів у прихожан мечеті Ісламського культурного центру», - пише він.

    Також були затримані і вивезені автобусами 25 осіб, у яких не було з собою документів.

    «У нас що, в Києві встановлено паспортний режим, або військовий стан? Я розумію, що міграційна служба повинна робити свою роботу, але не біля воріт мечетей, церков та інших культових споруд! Я не можу собі уявити, щоб у християнського храму, або іудейської синагоги так само влаштовували перевірку всіх, хто йде на молитву. За що таке ставлення до мусульман України?», - написав Ісмагілов.

    Ісмагілов нагадав, що подібні облави біля мечетей притаманні російській владі та ніяк не вписуються в демократичне суспільство.

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    У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман: 25 затриманих
    У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман: 25 затриманих
    У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман: 25 затриманих
    У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман: 25 затриманих
    У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман: 25 затриманих
    У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман: 25 затриманих
    У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман: 25 затриманих
    Фото: Саїд Ісмагілов / Facebook

    «Такий метод роботи є аморальним і принизливим! Людина має паспорт повісити на шию в розгорнутому вигляді і тільки так йти на молитву в мечеть? Може, давайте, мусульман на законодавчому рівні зобов'яжемо на одяг пришивати якийсь знак приналежності до ісламу, щоб схоже було на маркування людей у Німеччині в часи нацизму?», - обурився муфтій.

    Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що працівники міграційної служби свої дії пояснили рейдом по виявленню нелегальних мігрантів.

    Пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в результаті масової перевірки мусульман біля мечеті в Києві правоохоронці виявили 15 порушників міграційного законодавства. 

    Міграційна служба запевнила, що діє виключно у межах законодавства та «з повагою ставиться до представників релігійних та національних меншин».

    «Під час перевірки на територію мечеті, яка розташована поряд із місцем відпрацювання на вул. Дегтярівській, працівники Міграційної служби і поліцейські не заходили, права віросповідян не порушувались, проявів дискримінації на ґрунті раси, національності, релігії та громадянства працівниками ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області допущено не було», — стверджують у відомстві.

    Зазначається, що у Шевченківському районі Києва виявили 15 порушників міграційного законодавства.

    «У результаті відносно 12 неврегульованих мігрантів були прийняті рішення про примусове повернення до країни походження, відносно 1 особи було прийнято рішення про скорочення терміну перебування на території України» - йдеться у повідомленні.

    Також ще двох іноземців було притягнуто до адміністративної відповідальності за працевлаштування без відповідного дозволу за ст. 203 КУпАП.

    Рефат Чубаров паспорт мусульмани Facebook поліція Державна міграційна служба
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