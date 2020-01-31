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    Суспільство

    «Буде невеличкий стрес». Чубаров закликає народних депутатів очолити «Похід на Крим»

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    Голова Меджлісу сподівається, що переважна більшість народних депутатів візьме участь у поході на Крим, щоб зустрітися з українцями окупованого півострову - «Буде невеличкий стрес». Чубаров закликає народних депутатів очолити «Похід на Крим»
    Голова Меджлісу сподівається, що переважна більшість народних депутатів візьме участь у поході на Крим, щоб зустрітися з українцями окупованого півострову

    Організатори «Маршу гідності» починають переговори з головами фракцій

    Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів в інтерв’ю «Главкому», що організатори «Походу на Крим» домовляються про участь у ньому українських парламентарів.

    Голова Меджлісу говорить, що організатори акції у найближчі дні зустрінуться з головами фракцій, щоби вони донесли інформацію про Марш до своїх депутатів. «Є депутати, які вже висловили готовність бути з нами, але не хотів би поки називати їх прізвища», - наголосив Чубаров.

    Голова Меджлісу сподівається, що переважна більшість народних депутатів відгукнуться на заклик, «щоби не лише реалізувати своє право відвідати будь-яку частину України, а й реалізувати право людей, які живуть у Криму, на зустріч з народними депутатами». «Ми їм будемо пояснювати, що якраз особисто народним депутатам України при будь-якому розвиткові подій, якщо говорити про поведінку окупаційної сторони, нічого такого не загрожує. Окрім, можливо, невеличкого якогось стресу», - наголосив Чубаров і додав, що у перших рядах будуть іти члени Меджлісу.

    Що ж до кількості учасників акції, то на думку Чубарова, багато залежатиме від того, наскільки вдасться роз’яснити українському суспільству, що «це не є винятково кримськотатарська справа, це є загальноукраїнська, а якщо хочете, і міжнародна справа».

    Також Чубаров підкреслив, що дуже сподіваємося на українські ЗМІ. «Хочемо, щоби і громадянські почуття, і журналістські якості людей, які висвітлюватимуть акцію, були поєднані», - сказав голова Меджлісу.

    Нагадаємо, кримські татари на 3 травня організовують ненасильницьку міжнародну акцію «Світ проти насильства та окупації. Марш гідності». Заяву такого змісту минулого тижня оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Мета маршу – перетнути адміністративний кордон між Херсонською областю і окупованим півостровом, аби допомогти міжнародним організаціям на практиці реалізувати резолюції щодо Криму, ухвалені ними за останні шість років.

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