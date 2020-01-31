Суд змінив домашній арешт першому заступнику ексначальника поліції Одещини на заставу 0,5 млн грн



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30 липня 2019 року Костянтин Гейко сам прийшов і здався в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру

Однак Костянтин Гейко має прибути до слідчого, прокурора і в суд, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон і носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд скасував для колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту і обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень. Про це йдеться в матеріалах суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд змінити запобіжний захід Гейка на заставу в розмірі понад 5 млн гривень з покладанням на нього низки обов'язків.

Суд частково задовольнив клопотання САП і змінив запобіжний захід на 0,5 млн гривень застави.

Однак Гейко повинен прибути до слідчого, прокурора і в суд, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

Також він зобов'язаний утриматися від спілкування з підозрюваними у його справі і свідками.

Термін дії зобов'язань закінчується 22 березня.

Як повідомлялось, раніше суд відмовився заарештувати екс-першого заступника начальника поліції Одеської області Гейка і відправив під домашній арешт.

Також суд заарештував квартиру Гейка.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в корупції колишньому начальнику управління Національної поліції в Одеській області Дмитру Головіну і Гейку - в розкраданні великої партії контрабандних сигарет зі складу речових доказів.

Як повідомлялось, заставодавець вніс за колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна заставу в розмірі 525 500 гривень.