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    Суд змінив домашній арешт першому заступнику ексначальника поліції Одещини на заставу 0,5 млн грн

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    <span>30 липня 2019 року Костянтин&nbsp;</span>Гейко сам прийшов і здався<span>&nbsp;в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру</span> - Суд змінив домашній арешт першому заступнику ексначальника поліції Одещини на заставу 0,5 млн грн
    30 липня 2019 року Костянтин Гейко сам прийшов і здався в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру

    Однак Костянтин Гейко має прибути до слідчого, прокурора і в суд, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон і носити електронний браслет

    Вищий антикорупційний суд скасував для колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту і обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень. Про це йдеться в матеріалах суду.

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд змінити запобіжний захід Гейка на заставу в розмірі понад 5 млн гривень з покладанням на нього низки  обов'язків.

    Суд частково задовольнив клопотання САП і змінив запобіжний захід на 0,5 млн гривень застави.

    Однак Гейко повинен прибути до слідчого, прокурора і в суд, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

    Також він зобов'язаний утриматися від спілкування з підозрюваними у його справі і свідками.

    Термін дії зобов'язань закінчується 22 березня.

    Як повідомлялось, раніше суд відмовився заарештувати екс-першого заступника начальника поліції Одеської області Гейка і відправив під домашній арешт.

    Також суд заарештував квартиру Гейка.

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в корупції колишньому начальнику управління Національної поліції в Одеській області Дмитру Головіну і Гейку - в розкраданні великої партії контрабандних сигарет зі складу речових доказів.

    Як повідомлялось, заставодавець вніс за колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна заставу в розмірі 525 500 гривень.

    прокуратура суд паспорт арешт кордон
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