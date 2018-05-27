У Києві біля стадіону «Олімпійський» затримали 18 людей

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Затримані вигукували «Динамо! Динамо!» і провокували конфлікти

У Києві біля входу до стадіону «Олімпійський» спецпризначенці затримали 18 людей, які провокували конфлікти.

Про це повідомив голова поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент Громадського.

Затримані вигукували «Динамо! Динамо!» та, за даними правоохоронців, провокували конфлікти.

Утім Крищенко наголосив, що інцидентів з іноземними уболівальниками поки вдається уникати.

У Київ на фінал Ліги чемпіонів прибули понад 20,2 тисячі вболівальників. Лише 26 травня у столицю прибули 43 чартерних рейси — 23 зі вболівальниками «Ліверпуля» та 20 з фанами «Реала».

Зазначимо, що 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому головний єврокубковий трофей виграв іспанський «Реал» (Мадрид).

Нагадаємо, стало відомо, скільки іноземних вболівальників приїхали в Київ на фінал Ліги чемпіонів.



