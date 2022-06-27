У Києві чоловік намагався підпалити автомобіль поліцейського (фото)

Поліція затримала палія

Біля будинку на проспекті Валерія Лобановського в Києві невідомий намагався підпалити автомобілі. На парковці порушник засунув у бензобаки автомобілів серветку та підпалив її. Повідомлення про це надійшло до поліції.

Одне із пошкоджених авто належить правоохоронцю. У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками управління внутрішньої безпеки у Києві встановили, що до скоєння даного злочину може бути причетний місцевий житель.

Поліцейські розшукали фігуранта та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – мешканець Солом’янського району, 1986 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Зібравши усі необхідні докази слідчі Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.