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  4. У Києві чоловік намагався підпалити автомобіль поліцейського (фото)
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    Новини

    У Києві чоловік намагався підпалити автомобіль поліцейського (фото)

    Рятувальники ліквідували загорання автівки - У Києві чоловік намагався підпалити автомобіль поліцейського (фото)
    Рятувальники ліквідували загорання автівки
    фото: Нацполіція

    Поліція затримала палія

    Біля будинку на проспекті Валерія Лобановського в Києві невідомий намагався підпалити автомобілі. На парковці порушник засунув у бензобаки автомобілів серветку та підпалив її. Повідомлення про це надійшло до поліції.

    Одне із пошкоджених авто належить правоохоронцю. У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками управління внутрішньої безпеки у Києві встановили, що до скоєння даного злочину може бути причетний місцевий житель.

    Поліцейські розшукали фігуранта та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – мешканець Солом’янського району, 1986 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

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    У Києві чоловік намагався підпалити автомобіль поліцейського (фото)
    У Києві чоловік намагався підпалити автомобіль поліцейського (фото)
    У Києві чоловік намагався підпалити автомобіль поліцейського (фото)

    Зібравши усі необхідні докази слідчі Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал автомобіль
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    У Києві чоловік намагався підпалити автомобіль поліцейського (фото)