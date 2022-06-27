Поліція влаштувала рейди в нічних закладах Києва: скільки повісток вручено

Отримали повістки до військкомату 219 відвідувачів нічних клубів Києва

Правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди нічними розважальними закладами Києва. Метою цих заходів було перевірити дотримання обмежень воєнного стану та запобігти порушенням у комендантський час. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Як зазначається у повідомленні, в рамках рейдів чоловікам призовного віку вручили повістки, затримали осіб з наркотиками та ще відносно 73 порушників склали адміністративні протоколи.

Очільник столичної поліції Іван Вигівський повідомив, що протягом вихідних правоохоронці провели перевірку 420 закладів.

«В умовах воєнного стану громадяни повинні дотримуватись обмежень комендантського часу. Так, поліцейські Києва разом з військовими комісарами вночі посилено патрулюють вулиці міста, сквери та парки, а також акцентується увага на перевірках нічних розважальних закладів. З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату», – зазначив він.

Окрім того, правоохоронці виявили осіб, котрі мали при собі наркотичні речовини. За усіма виявленими фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

«Також поліцейські склали 73 адміністративні протоколи за статтями 178 – розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, 173 – дрібне хуліганство, 185 – злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського Кодексі України про адміністративні правопорушення. Ми й надалі будемо проводити такі відпрацювання, адже кожен мешканець столиці повинен розуміти усю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка нині ще є з боку країни-агресора. Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності», – зазначив начальник поліції Києва.

Нагадаємо, раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що правоохоронці будуть контролювати дотримання комендантської години у Київській області, яка зараз триває з 23:00 до 05:00. Він додав, що військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією.

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