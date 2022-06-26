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    Новини

    Столичні рятувальники ліквідували пожежу в будинку, куди влучила ракета (відео)

    Рашисти вдарили ракетою по житловому будинку столиці - Столичні рятувальники ліквідували пожежу в будинку, куди влучила ракета (відео)
    Рашисти вдарили ракетою по житловому будинку столиці
    фото: Сергій Крук/Facebook

    Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів

    Пожежу у житловому будинку Києва, куди сьогодні влучила рашистська ракета, ліквідовано. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайний ситуацій Сергій Крук.

    «Станом на 15:00 окремі локальні осередки загорань в дев’ятиповерховому житловому будинку, що постраждав внаслідок обстрілу ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

    Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.

    Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.

    По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

    З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

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    Теги: росія окупанти Київ війна рятувальники Україна окупація Сергій Крук #stoprussia
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    Столичні рятувальники ліквідували пожежу в будинку, куди влучила ракета (відео)