Правоохоронці у Києві викрили шахрая, який наживався на маріупольцях

За свої «послуги» чоловік просив 20 тис. грн

Чоловік обіцяв допомогу з евакуацією із Маріуполя

Столичні правоохоронці викрили псевдоволонтера, який обіцяв жительці Маріуполя допомогу з евакуацією. Зловмиснику оголосили підозру. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

З даними слідства, у травні 21-річний житель Києва під приводом надання волонтерської допомоги пообіцяв жінці вивезти її матір з тимчасово окупованого Маріуполя.

За свої послуги псевдоволонтер вимагав 20 тисяч гривень. Після отримання коштів шахрай не здійснив жодних дій для евакуації жінки.

За даним фактом відкрили кримінальну справу (ч. 3 ст. 190 ККУ). Псевдоволонтеру вже повідомили про підозру шахрайстві. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше стало про шахрайську схему, жертвами якої ставали родичі зниклих безвісти українців. Шахраї вивчали соцмережі, де люди розшукували зниклих рідних, телефонували їм, запевняли, що можуть надати необхідну інформацію, і вимагали гроші. Одного підозрюваного вже затримано, інші наразі переховуються на непідконтрольних Україні територіях.

Також столичні поліцейські викрили арештанта СІЗО у шахрайстві з доставки військової амуніції. Перебуваючи у спецустанові за підробку грошей, зловмисник за допомогою мобільного телефону пропонував інтернет-користувачам послуги з доставки військового спорядження захисникам України.

Правоохоронці викрили киянина, який організував збут неякісних бронежилетів, у тому числі представникам волонтерських організацій, які займаються допомогою ЗСУ.