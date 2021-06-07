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    У Києві чоловік вдерся через вікно у квартиру на дев’ятому поверсі та взяв у заручники жінку (фото, відео)

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    Правоохоронці затримали&nbsp;68-річного киянина - У Києві чоловік вдерся через вікно у квартиру на дев’ятому поверсі та взяв у заручники жінку (фото, відео)
    Правоохоронці затримали 68-річного киянина
    Фото: Нацполіція

    Столичні спецпризначенці затримали зловмисника

    У неділю, 6 червня, близько 23:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лісківській у Деснянському районі до квартири на дев’ятому поверсі через вікно проник чоловік та тримає у заручниках жінку. На вказану адресу терміново прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи територіального і Головного управлінь поліції, а також спецпризначенці КОРДу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік розбив вікно у квартирі та проник всередину. Виявивши у помешканні жінку, схопив зі столу ніж та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

    Прибувши за адресою, бійці КОРДу провели перемовини зі зловмисником, у результаті чого він відчинив двері та відпустив жінку.

    Із потерпілою працювали психологи та оглянули медики, а 68-річного киянина правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    У Києві чоловік вдерся через вікно у квартиру на дев’ятому поверсі та взяв у заручники жінку (фото, відео)
    У Києві чоловік вдерся через вікно у квартиру на дев’ятому поверсі та взяв у заручники жінку (фото, відео)

    За даним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, нещодавно у Харкові вночі 29-річний чоловік прийшов у домоволодіння до колишньої дружини та вимагав зустрічі зі своїм 4-річним сином. Між чоловіком та жінкою стався конфлікт. У чоловіка при собі був ніж, і він почав погрожувати дівчині розправою. Зловмисник захопив дівчину та сина у заручники. У результаті спецоперації правоохоронці звільнили заручників і затримали злочинця.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал заручники жінка чоловік
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    У Києві чоловік вдерся через вікно у квартиру на дев’ятому поверсі та взяв у заручники жінку (фото, відео)