У Харкові чоловік захопив у заручники дитину і жінку

До операції залучили підрозділ поліції для розв'язання надзвичайних ситуацій

У Харкові вночі 29-річний чоловік прийшов у домоволодіння до колишньої дружини та вимагав зустрічі зі своїм 4-річним сином. Між чоловіком та жінкою стався конфлікт. У чоловіка при собі був ніж, і він почав погрожувати дівчині розправою. Зловмисник захопив дівчину та сина у заручники, правоохоронці почали спецоперацію, вона тривала пів ночі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

За відомостями відомства, чоловік спочатку передав поліцейським переляканого хлопчика та лише через дві години вдалося звільнити жінку. Ні дитина, ні жінка не постраждали.

До операції залучили підрозділ поліції для розв'язання надзвичайних ситуацій – Корпус оперативно-раптової дії (КОРД). Зловмисника затримано на місці.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Таким чином, стало зрозуміло, що чоловіка підозрюють і у замаху на умисне вбивство.

Нагадаємо, в Україні за захоплення заручників загрожує від п'яти до 15 років позбавлення волі. У нашій країні за замах на вбивство двох осіб засуджували і до 12 років позбавлення волі. Примітно, що за скоєне умисне вбивство загрожує до 15 років в'язниці.

Тим часом, в Одесі чоловіки влаштували бійку, яка переросла в різанину. Згодом 36-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. ЗМІ повідомили, що потерпілим є відомий одеський хірург, а завдав 13 ударів ножем репер Logas. Їх конфлікт трапився через медичну працівницю.