У центрі Києва молодик влаштував різанину

Патрульні затримали чоловіка, який поранив іншого ножем у спину

Сьогодні, 4 червня, близько 4 години ранку поблизу вулиці Басейної в центрі Києва сталася бійка. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Автопатруль помітив, як двоє чоловіків доганяють третього та починається бійка. Інспектори втрутилися у конфлікт, розборонили громадян, а поруч із одним із них виявили ніж.

Зі слів громадян, утікач серйозно поранив чоловіка поблизу площі Спортивної, а вони намагалися його затримати.

Зловмисника, який вдарив чоловіка ножем, затримали. Фото: Патрульна поліція Києва

Одночасно на місце приїхав інший автопатруль: один із екіпажів залишився з затриманим, а інший вирушив перевіряти отриману інформацію. У вказаному місці патрульні знайшли живого чоловіка з пораненням та кровотечею.

До приїзду медиків патрульні надавали потерпілому допомогу. Чоловіка шпиталізували до лікарні.

Патрульні встановили очевидців події, на місце викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

Як повідомлялося, в будинку на вулиці Садовій у Святошинському районі Києва стався конфлікт між чоловіками через гроші за сплату комунальних послуг. У результаті 35-річного чоловіка було госпіталізовано з ножовим пораненням грудної клітини.

Також нещодавно у Києві між братами виникла сварка, під час якої старший чоловік взяв револьвер «Флобер» та вистрелив кілька разів у груди та шию молодшому брату.