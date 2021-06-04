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    У центрі Києва молодик влаштував різанину

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    Різанина сталася&nbsp;поблизу площі Спортивної - У центрі Києва молодик влаштував різанину
    Різанина сталася поблизу площі Спортивної
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Патрульні затримали чоловіка, який поранив іншого ножем у спину

    Сьогодні, 4 червня, близько 4 години ранку поблизу вулиці Басейної в центрі Києва сталася бійка. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Автопатруль помітив, як двоє чоловіків доганяють третього та починається бійка. Інспектори втрутилися у конфлікт, розборонили громадян, а поруч із одним із них виявили ніж.

    Зі слів громадян, утікач серйозно поранив чоловіка поблизу площі Спортивної, а вони намагалися його затримати.

    Зловмисника, який вдарив чоловіка ножем, затримали. Фото: Патрульна поліція Києва
    Зловмисника, який вдарив чоловіка ножем, затримали. Фото: Патрульна поліція Києва

    Одночасно на місце приїхав інший автопатруль: один із екіпажів залишився з затриманим, а інший вирушив перевіряти отриману інформацію. У вказаному місці патрульні знайшли живого чоловіка з пораненням та кровотечею.

    До приїзду медиків патрульні надавали потерпілому допомогу. Чоловіка шпиталізували до лікарні.

    Патрульні встановили очевидців події, на місце викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

    Як повідомлялося, в будинку на вулиці Садовій у Святошинському районі Києва стався конфлікт між чоловіками через гроші за сплату комунальних послуг. У результаті 35-річного чоловіка було госпіталізовано з ножовим пораненням грудної клітини.

    Також нещодавно у Києві між братами виникла сварка, під час якої старший чоловік взяв револьвер «Флобер» та вистрелив кілька разів у груди та шию молодшому брату.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал бійка злочинець
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    У центрі Києва молодик влаштував різанину