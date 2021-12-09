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    У Києві чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)

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    Рятувальники зняли чоловіка з козирка під&rsquo;їзду - У Києві чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    Рятувальники зняли чоловіка з козирка під’їзду
    фото: Новини. Live

    Медики шпиталізували чоловіка

    9 грудня на світанку чоловік впав з сьомого поверху житлового будинку на Харківському шосе, 67А в Києві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Києві.

    Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальної служби о 04:56. Потрібна була допомога правоохоронцям, щоб зняти чоловіка з козирка під’їзду.

    На місці рятувальники встановили, що на козирку під’їзду перебуває чоловік, 1993 року народження.

    За словами його мами та брата, чоловік з невідомих причин стрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі і впав на козирок під’їзду. Чоловік знаходився без свідомості, тож громадяни викликали швидку медичну допомогу, поліцію та рятувальників.

    За допомогою рятувальних нош рятувальники зняли чоловіка та передали медикам для госпіталізації.

    Причину та обставини випадку з’ясовують правоохоронці.

    Теги: Київ ДСНС рятувальники самогубство чоловік
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    У Києві чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)