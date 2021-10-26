Трагедія в Броварах: із дев’ятого поверху випала 15-річна дівчина

Дівчина випала з вікна балкона квартири на дев'ятом поверсі

Медики не змогли врятувати дівчину

З балкона дев’ятого поверху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари випала дівчина. Трагедія сталася 24 жовтня близько 02:27. Про це повідомляє Броварське районне управління поліції.

На місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції, ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво поліції Броварщини.

Як розповіли «Трибуні-Броварів» у поліції, трагедія сталася на вул. Олімпійська, 10. З вікна випала 15-річна дівчина.

Медики боролися за життя дівчини, але врятувати її не вдалося.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою «Самогубство») Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Наразі встановлюються всі причини трагедії.

Як повідомлялося, 24 жовтня в Києві з вікна інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 випала 60-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці події.

6 жовтня на вулиці Новгородській, 3 в Солом'янському районі Києва 13-річна дівчинка випала з вікна будинку.

5 жовтня з багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва випав 8-річний хлопчик. Дитина загинула на місці. Правоохоронці встановлюють обставини падіння хлопчика з 21 поверху.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.

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