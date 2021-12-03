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    У Києві врятували дівчину, яка вирішила вкоротити собі життя

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    Медикам вдалося врятувати дівчину - У Києві врятували дівчину, яка вирішила вкоротити собі життя
    Медикам вдалося врятувати дівчину
    фото з відкритих джерел

    Рятувальники деблокували двері квартири, де дівчина хотіла вчинити самогубство

    У ніч на 3 грудня рятувальники аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» спільно з поліцією Києва та медиками швидкої допомоги врятували дівчину, яка намагалася покінчити життя самогубством. Про це повідомляє «Київська служба порятунку».

    Виклик до оперативного чергового служби надійшов від поліції близько 23:00 2 грудня. Йшлося про надання допомоги з деблокування дверей в квартирі багатоповерхового будинку в Солом'янському районі столиці.

    На місці було встановлено, що дівчина вирішила вкоротити собі життя, про що попередньо повідомила знайомих у месенджері. Схвильований друг швидко зателефонував на спецлінію «102».

    Правоохоронці, прибувши на місце події, не змогли потрапити до квартири, тож звернулися по допомогу до «Київська служба порятунку».

    Рятувальники деблокували вхідні двері за допомогою спецтехніки та передали дівчину працівникам швидкої медичної допомоги. Її життя вдалося врятувати.

    Фото: «Київська служба порятунку»
    Фото: «Київська служба порятунку»

    Як повідомлялося, 24 жовтня в Києві з вікна інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 випала 60-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці події.

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    5 жовтня з багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва випав 8-річний хлопчик. Дитина загинула на місці. Правоохоронці встановлюють обставини падіння хлопчика з 21 поверху.

    Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.

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    Теги: Національна поліція України Київ лікар рятувальники самогубство
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    У Києві врятували дівчину, яка вирішила вкоротити собі життя