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    Слідчі Білої Церкви розслідують обставини самогубства 16-річного хлопця

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    Підліток впав на лобове скло автомобіля - Слідчі Білої Церкви розслідують обставини самогубства 16-річного хлопця
    Підліток впав на лобове скло автомобіля
    фото: KyivOperativ

    Напередодні хлопець посварився з рідними та заявив, що додому більше не повернеться

    Сьогодні вночі, 30 жовтня, близько 2-ї години до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що з мосту на лобове скло автомобіля зістрибнув невідомий чоловік.

    Про це до поліції повідомив сам водій, який їхав вантажівкою «MAN» в напрямку міста Одеса, інформує телеграм-канал «Київ оперативний»

    На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Згодом, після того як поліцейські встановили, що це неповнолітній житель міста Узин, на місце прибули працівники ювенальної превенції.

    Поліцейські з’ясували, що 16-річний хлопець напередодні посварився у телефонній розмові зі своїм вітчимом через побутові негаразди. Пізніше юнак зателефонував матері та повідомив, що додому більше не повернеться.

    Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з відміткою «Самогубство». Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини цього трагічного випадку.

    Відомо, що підліток навчався в 11-му класі Узинської школи №2.

    Нагадаємо, раніше з балкона дев’ятого поверху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари випала дівчина. Трагедія сталася 24 жовтня близько 02:27.

    На місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції, ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво поліції Броварщини.

    Як повідомлялося, 24 жовтня в Києві з вікна інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 випала 60-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці події.

    6 жовтня на вулиці Новгородській, 3 в Солом'янському районі Києва 13-річна дівчинка випала з вікна будинку.

    5 жовтня з багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва випав 8-річний хлопчик. Дитина загинула на місці. Правоохоронці встановлюють обставини падіння хлопчика з 21 поверху.

    Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.

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    Теги: водій Київщина розслідування самогубство чоловік Біла Церква MAN
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    Слідчі Білої Церкви розслідують обставини самогубства 16-річного хлопця