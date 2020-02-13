У Києві чоловік впав з насипу і три дні пролежав біля річки (фото)



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Чоловік знаходився у важкодоступному місці біля русла річки Либідь Фото: Київська служба порятунку

Рятувальники дістали чоловіка і передали медикам

У Києві на вулиці Борщагівській, 10 перехожі виявили чоловіка, який лежав біля річки Либідь. Виклик про це надійшов 11 лютого до оперативного чергового комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку».

За попередньою інформацією, чоловік впав з насипу, через три дні його помітили небайдужі перехожі.

Рятувальники виїхали на місце події. Вони дістали чоловіка та передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, в Обухівському районі Київщини поліцейські спільно з рятувальниками знайшли у водоймі тіло зниклого пенсіонера.

На початку лютого до поліції Обухівського району надійшла заява про зникнення 60-річного жителя села Красне. Чоловік пішов у невідомому напрямку після сварки з односельцем. На пошуки чоловіка були залучені поліцейські патрулі, кінологи, громадськість, проінформовані засоби масової інформації. Майже тиждень тривали його пошуки. Працівники поліції провели низку необхідних заходів і під час відслідковування камер відеоспостереження встановили, що чоловік сам пішов у напрямку місцевої водойми. На цьому етапі до пошуків долучились водолази-рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. У складних погодних умовах, під кригою, їм вдалося відшукати тіло чоловіка.