На Київщині у водоймі знайдено тіло зниклого пенсіонера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водолази знайшли тіло чоловіка під кригою Фото: Нацполіція

Чоловік перебував у розшуку з початку лютого

В Обухівському районі Київщини поліцейські спільно з рятувальниками знайшли у водоймі тіло зниклого пенсіонера.

На початку лютого до поліції Обухівського району надійшла заява про зникнення 60-річного жителя села Красне. Чоловік пішов у невідомому напрямку після сварки з односельцем.

За фактом зникнення чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України і одразу розпочала проводити оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження пенсіонера. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На пошуки чоловіка були залучені поліцейські патрулі, кінологи, громадськість, проінформовані засоби масової інформації.

Майже тиждень тривали його пошуки. Працівники поліції провели низку необхідних заходів і під час відслідковування камер відеоспостереження встановили, що чоловік сам пішов у напрямку місцевої водойми.

На цьому етапі до пошуків долучились водолази-рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. У складних погодних умовах, під кригою, їм вдалося відшукати тіло чоловіка.

Для встановлення причин смерті тіло пенсіонера направлено на проведення судово-медичної експертизи.