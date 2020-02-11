На Київщині у водоймі знайдено тіло зниклого пенсіонера
Чоловік перебував у розшуку з початку лютого
В Обухівському районі Київщини поліцейські спільно з рятувальниками знайшли у водоймі тіло зниклого пенсіонера.
На початку лютого до поліції Обухівського району надійшла заява про зникнення 60-річного жителя села Красне. Чоловік пішов у невідомому напрямку після сварки з односельцем.
За фактом зникнення чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України і одразу розпочала проводити оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження пенсіонера. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
На пошуки чоловіка були залучені поліцейські патрулі, кінологи, громадськість, проінформовані засоби масової інформації.
Майже тиждень тривали його пошуки. Працівники поліції провели низку необхідних заходів і під час відслідковування камер відеоспостереження встановили, що чоловік сам пішов у напрямку місцевої водойми.
На цьому етапі до пошуків долучились водолази-рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. У складних погодних умовах, під кригою, їм вдалося відшукати тіло чоловіка.
Для встановлення причин смерті тіло пенсіонера направлено на проведення судово-медичної експертизи.