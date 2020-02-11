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    На Київщині у водоймі знайдено тіло зниклого пенсіонера

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    Водолази знайшли тіло чоловіка під кригою - На Київщині у водоймі знайдено тіло зниклого пенсіонера
    Водолази знайшли тіло чоловіка під кригою
    Фото: Нацполіція

    Чоловік перебував у розшуку з початку лютого

    В Обухівському районі Київщини поліцейські спільно з рятувальниками знайшли у водоймі тіло зниклого пенсіонера.

    На початку лютого до поліції Обухівського району надійшла заява про зникнення 60-річного жителя села Красне. Чоловік пішов у невідомому напрямку після сварки з односельцем.

    За фактом зникнення чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України і одразу розпочала проводити оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження пенсіонера. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На пошуки чоловіка були залучені поліцейські патрулі, кінологи, громадськість, проінформовані засоби масової інформації.

    Майже тиждень тривали його пошуки. Працівники поліції провели низку необхідних заходів і під час відслідковування камер відеоспостереження встановили, що чоловік сам пішов у напрямку місцевої водойми. 

    На цьому етапі до пошуків долучились водолази-рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. У складних погодних умовах, під кригою, їм вдалося відшукати тіло чоловіка.

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    На Київщині у водоймі знайдено тіло зниклого пенсіонера
    На Київщині у водоймі знайдено тіло зниклого пенсіонера
    На Київщині у водоймі знайдено тіло зниклого пенсіонера

    Для встановлення причин смерті тіло пенсіонера направлено на проведення судово-медичної експертизи.

    Національна поліція України ДСНС смерть Київщина водойма потонули рятувальники чоловік розшук
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