У Києві чоловік зґвалтував жінку на першому побаченні



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До столичної поліції звернулася 37-річна громадянка, яка повідомила, що в парку на вулиці Верховинній її зґвалтували

Потерпіла познайомилася з чоловіком у Гідропарку. Після спільного відпочинку він запропонував провести її додому, але по дорозі зґвалтував

У Києві після знайомства і проведення спільного часу чоловік запропонував провести 37-річну жінку додому, але по дорозі у парку напав на неї та зґвалтував.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

«До столичної поліції звернулася 37-річна громадянка, яка повідомила, що в парку на вулиці Верховинній її зґвалтували. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та кінолог зі службовим собакою, яким потерпіла надала детальний опис кривдника та його фото», - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, жінка познайомилася з чоловіком у Гідропарку. Після спільного відпочинку він запропонував провести її додому, але біля закинутої будівлі застосував силу та зґвалтував її.

«Провівши першочергові слідчі дії, ми затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Хмельницької області, 1990 року народження, який у скоєному зізнався».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

До слова, ДБР підозрює одеського поліцейського у зґвалтуванні неповнолітньої.