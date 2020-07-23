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    У Києві чоловік зґвалтував жінку на першому побаченні

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    До столичної поліції звернулася 37-річна громадянка, яка повідомила, що в парку на вулиці Верховинній її зґвалтували - У Києві чоловік зґвалтував жінку на першому побаченні
    До столичної поліції звернулася 37-річна громадянка, яка повідомила, що в парку на вулиці Верховинній її зґвалтували

    Потерпіла познайомилася з чоловіком у Гідропарку. Після спільного відпочинку він запропонував провести її додому, але по дорозі зґвалтував

    У Києві після знайомства і проведення спільного часу чоловік запропонував провести 37-річну жінку додому, але по дорозі у парку напав на неї та зґвалтував.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

    «До столичної поліції звернулася 37-річна громадянка, яка повідомила, що в парку на вулиці Верховинній її зґвалтували. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та кінолог зі службовим собакою, яким потерпіла надала детальний опис кривдника та його фото», - йдеться у повідомленні.

    Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, жінка познайомилася з чоловіком у Гідропарку. Після спільного відпочинку він запропонував провести її додому, але біля закинутої будівлі застосував силу та зґвалтував її.

    «Провівши першочергові слідчі дії, ми затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Хмельницької області, 1990 року народження, який у скоєному зізнався».

    Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру.

    Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

    До слова, ДБР підозрює одеського поліцейського у зґвалтуванні неповнолітньої.

    Київ суд кримінал Гідропарк жінка чоловік зґвалтування
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