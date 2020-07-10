У США померла вчителька, яка відсиділа за зґвалтування учня, а потім вийшла за нього заміж



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У США померла вчителька, яка відсиділа за зґвалтування учня, а потім вийшла за нього заміж Фото: Sipa/Rex/Shutterstock

Мері Кей Летурно відсиділа сім років за зґвалтування свого неповнолітнього учня, а потім вийшла за нього заміж

Колишня вчителька з Сіетла, яка відсиділа у в'язниці за сексуальний зв'язок зі школярем, померла від раку у віці 58 років.

Історія Мері Кей Летурно шокувала весь світ, повідомляє ВВС.

34-річна шкільна вчителька мала сексуальний зв'язок зі своїм учнем, якому тоді було 12-13 років.

Мері Кей була одружена, мала чотирьох дітей, а Вілі Фуалаау вчився у шостому класі. Однак це не стало на заваді - жінка завагітніла від нього і народила дитину.

У 1997 році її засудили до ув'язнення за зґвалтування неповнолітнього. Через шість місяців Мері Кей достроково звільнили, але вона продовжувала зустрічатися зі своїм коханцем-підлітком. За це її знову посадили до в'язниці, цього разу на сім років.

В ув'язненні колишня вчителька народила другу дитину від свого учня.

Обидві їхні доньки спочатку виховувала родина батька - Вілі Фуалаау.

У 2005 році Мері Кей Летурно вийшла з в'язниці, і закохані одружилися. Але після 12 років шлюбу розлучилися.

Адвокат Летурно повідомив американським ЗМІ, що вона померла вдома. Поруч були її діти, а також колишній учень і чоловік Вілі Фуалаау. Останні шість місяців жінка хворіла.

Мері Кей Летурно народилася у родині консервативного конгресмена-республіканця Джона Г. Шмітца. Її виховували у католицьких традиціях. Однак політична кар'єра її батька закінчилася скандалом, коли з'ясувалося, що він мав двох дітей поза шлюбом.