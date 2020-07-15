ДБР підозрює одеського поліцейського у зґвалтуванні неповнолітньої



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Наразі вирішується питання про взяття підозрюваного під варту Фото: ДБР

За версією ДБР, поліцейський примусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту

Правоохоронці повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції в Одесі.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, неповнолітня познайомилася з інспектором в кінці січня 2020 року після того, як в поліцію звернулася її мати із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту.

«11 лютого підозрюваний, який в той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції, примусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту», — повідомили в ДБР.

Зазначається, що за кілька днів дівчина повідомила про те, що трапилося своєму вчителеві, який і переконав її звернутися в поліцію.

Наразі вирішується питання про взяття підозрюваного під варту.

Нагадаємо, в Одесі грабіжники змусили чоловіка віддати гроші, погрожуючи зґвалтувати дружину.