145-кілограмовий американський рестлер заявив, що його зґвалтувала жінка



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Кіт Лі після прикрої історії навіть кинув пити Фото - Instagram Кіта Лі

Кіт Лі прокинувся голим у номері і не міг згадати, як там опинився

Відомий американський рестлер Кіт Лі, який виступає в World Wrestling Entertainment (WWE), заявив, що став жертвою зґвалтування з боку жінки. За словами 145-кілограмового спортовця, інцидент стався кілька років тому в Техасі, де він відпочивав в одному з караоке-барів.

Після того, як Кіт виконав пісню, до нього за стіл підсіла приємна дівчина. Вона висловила зацікавленість у спільному проведенні дозвілля. Атлет відмовився від близькості, але погодився випити з новою знайомою пару коктейлів.

Вранці рестлер прокинувся голим в готельному номері і не зміг згадати деталей минулої ночі. За визнанням спортовця, він був дуже наляканий і після того інциденту навіть вирішив кинути пити.

«Можу згадати тільки те, як прокинувся голим у готельному номері – не знаю навіть, чи була це моя власна кімната. Я був розгублений і знаходився в панічному стані. Пощастило, що гаманець і телефон були при мені. Це може статися з кожним. Тому я про всяк випадок кинув пити», - цитує Лі портал MOPO.

«Ви чекаєте деталей? Я був одурманений і зґвалтований, як би ви це не називали», - додав він.

Кіт Лі виступає в WWE з 2018 року, він чинний чемпіон Північної Америки. За підсумками 2019 року американець удостоївся від організації премії «Прорив року».

Скандальне зізнання пролунало на тлі хвилі заяв про сексуальне насильство в рестлінґу. Правда, всі вони раніше надходили лише з боку жінок.