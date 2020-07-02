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    145-кілограмовий американський рестлер заявив, що його зґвалтувала жінка

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    Кіт Лі після прикрої історії навіть кинув пити - 145-кілограмовий американський рестлер заявив, що його зґвалтувала жінка
    Кіт Лі після прикрої історії навіть кинув пити
    Фото - Instagram Кіта Лі

    Кіт Лі прокинувся голим у номері і не міг згадати, як там опинився

    Відомий американський рестлер Кіт Лі, який виступає в World Wrestling Entertainment (WWE), заявив, що став жертвою зґвалтування з боку жінки. За словами 145-кілограмового спортовця, інцидент стався кілька років тому в Техасі, де він відпочивав в одному з караоке-барів.

    Після того, як Кіт виконав пісню, до нього за стіл підсіла приємна дівчина. Вона висловила зацікавленість у спільному проведенні дозвілля. Атлет відмовився від близькості, але погодився випити з новою знайомою пару коктейлів.

    Вранці рестлер прокинувся голим в готельному номері і не зміг згадати деталей минулої ночі. За визнанням спортовця, він був дуже наляканий і після того інциденту навіть вирішив кинути пити.

    «Можу згадати тільки те, як прокинувся голим у готельному номері – не знаю навіть, чи була це моя власна кімната. Я був розгублений і знаходився в панічному стані. Пощастило, що гаманець і телефон були при мені. Це може статися з кожним. Тому я про всяк випадок кинув пити», - цитує Лі портал MOPO.

    «Ви чекаєте деталей? Я був одурманений і зґвалтований, як би ви це не називали», - додав він.

    Кіт Лі виступає в WWE з 2018 року, він чинний чемпіон Північної Америки. За підсумками 2019 року американець удостоївся від організації премії «Прорив року».

    Скандальне зізнання пролунало на тлі хвилі заяв про сексуальне насильство в рестлінґу. Правда, всі вони раніше надходили лише з боку жінок.

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    спорт жінка зґвалтування рестлінґ
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