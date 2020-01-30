У Києві дівчина на Volkswagen в'їхала під трамвай (фото)



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Водійка іномарки не надала перевагу руху трамвая Фото: Інформатор

Через ДТП рух трамваїв було заблоковано

У середу, 29 січня, на вулиці Кирилівській, 160 в Києві сталася серйозна аварія: автомобіль Volkswagen Polo в'їхав під трамвай, що рухався, і таким чином заблокував рух коліями.

Аварія трапилася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами правоохоронців, ДТП сталася через те що дівчина-водій іномарки «не надала перевагу руху трамвая». Так, передня частина її автомобіля виявилася прямо під колесами трамвая.

У ДТП ніхто не постраждав. Але аварія заблокувала рух трамваїв приблизно на годину.

Близько 00:00 Volkswagen Polo витягли з-під трамвая і рух відновився.

На місці працювали правоохоронці. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, 29 січня вранці у Києві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких було заблоковано рух трамваїв на різних напрямках.