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    Новини

    У Києві дівчина на Volkswagen в'їхала під трамвай (фото)

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    Водійка іномарки не надала перевагу руху трамвая - У Києві дівчина на Volkswagen в'їхала під трамвай (фото)
    Водійка іномарки не надала перевагу руху трамвая
    Фото: Інформатор

    Через ДТП рух трамваїв було заблоковано

    У середу, 29 січня, на вулиці Кирилівській, 160 в Києві сталася серйозна аварія: автомобіль Volkswagen Polo в'їхав під трамвай, що рухався, і таким чином заблокував рух коліями.

    Аварія трапилася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами правоохоронців, ДТП сталася через те що дівчина-водій іномарки «не надала перевагу руху трамвая». Так, передня частина її автомобіля виявилася прямо під колесами трамвая.

    У ДТП ніхто не постраждав. Але аварія заблокувала рух трамваїв приблизно на годину.

    Близько 00:00 Volkswagen Polo витягли з-під трамвая і рух відновився.

    На місці працювали правоохоронці. Деталі події встановлюються.

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    У Києві дівчина на Volkswagen в'їхала під трамвай (фото)
    У Києві дівчина на Volkswagen в'їхала під трамвай (фото)
    У Києві дівчина на Volkswagen в'їхала під трамвай (фото)
    У Києві дівчина на Volkswagen в'їхала під трамвай (фото)
    У Києві дівчина на Volkswagen в'їхала під трамвай (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 29 січня вранці у Києві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких було заблоковано рух трамваїв на різних напрямках.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт автомобіль жінка
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