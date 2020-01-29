Переможець шоу «Голос країни» потрапив у ДТП



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За словами Івана Ганзери, на дорозі їхню з дружиною машину підрізало інше авто, у якому були іноземці арабської зовнішності Фото: Особливе з Соломією / Telegram

За кермом автомобіля, у якому перебував переможець першого сезону вокального проєкту «Голос країни» на «1+1» Іван Ганзера, була його дружина

Переможець першого сезону шоу «Голос країни» на «1+1» Іван Ганзера потрапив в аварію. Про це повідомив 28 січня Telegram-канал телеведучої Соломії Вітвіцької «Особливе з Соломією».

За кермом перебувала дружина співака Ольга. Разом вони їхали на концерт у Полтаву.

«Як пояснює Іван, на дорозі їх підрізало інше авто, у якому були іноземці арабської зовнішності. Ні російською, ні українською вони не розмовляли і поводилися досить агресивно. Їхня машина була зареєстрована в Макіївці, страховки не мали. На поліцію чекали півтори години, але ніхто так і не приїхав. Тож на власний концерт не потрапили, ремонтувати авто вирішили самотужки. «Головне, що всі живі і здорові», – підсумував Іван», – ідеться в пості.

Іван Ганзера переміг у шоу «Голос країни» 2011 року. Він був учасником команди співачки Діани Арбеніної.

У співака проблеми із зором унаслідок пологової травми.