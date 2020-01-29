Дві ДТП паралізували рух трамваїв у Києві (фото)
Через ДТП затримувався рух трамваїв №1, 3, 15, 18
Сьогодні, 29 січня, близько 8-ї години ранку у Києві сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких було заблоковано рух трамваїв на різних напрямках.
Одна ДТП сталася на вул. Жилянській у напрямку площі Перемоги (поблизу ТРЦ «Україна»). Тут автомобіль в’їхав у трамвай. На місці працювала поліція.
Через аварію було зупинено рух трамваїв №1, 3 швидкісної лінії, а також трамваїв маршрутів №15 і 18.
Як повідомляє КП «Київпастранс», по лінії швидкісного трамвая було організовано автобусне сполучення.
Ще одна ДТП сталася на вул. Дмитрівська, 80. Тут на трамвайних коліях зіткнулися два автомобілі. У зв’язку з цим зупинився рух трамваїв №15, 18 у напрямку проспекту Відрадний.
На місці ДТП працювала поліція.
Рух трамваїв було відновлено о 09:17, курсування з відхиленням від графіка.