Дві ДТП паралізували рух трамваїв у Києві (фото)



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Через ДТП зупинився рух трамваїв по вул. Дмитрівській Фото: dtp.kiev.ua

Через ДТП затримувався рух трамваїв №1, 3, 15, 18

Сьогодні, 29 січня, близько 8-ї години ранку у Києві сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких було заблоковано рух трамваїв на різних напрямках.

Одна ДТП сталася на вул. Жилянській у напрямку площі Перемоги (поблизу ТРЦ «Україна»). Тут автомобіль в’їхав у трамвай. На місці працювала поліція.

Через аварію було зупинено рух трамваїв №1, 3 швидкісної лінії, а також трамваїв маршрутів №15 і 18.

Як повідомляє КП «Київпастранс», по лінії швидкісного трамвая було організовано автобусне сполучення.

Ще одна ДТП сталася на вул. Дмитрівська, 80. Тут на трамвайних коліях зіткнулися два автомобілі. У зв’язку з цим зупинився рух трамваїв №15, 18 у напрямку проспекту Відрадний.

На місці ДТП працювала поліція.

Рух трамваїв було відновлено о 09:17, курсування з відхиленням від графіка.