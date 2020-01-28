На Набережному шосе Fiat влетів у техніку дорожників (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті ДТП легковик отримав пошкодження Фото: Київ оперативний

Через ДТП на Набережному шосе утворився затор

Сьогодні, 28 січня, на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

Водій Fiat не побачив дорожню прибиральну техніку і в‘їхав у неї. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

ДТП сталася на ділянці дороги від Поштової площі у напрямку моста Метро.

Інформація про потерпілих встановлюється.

Через ДТП частково ускладнено рух транспорту.

Як повідомляв «Главком», ввечері 27 січня на столичному мосту Патона аварія трапилась з п’ятьма машинами. Через це зіткнення три машини заблокували проїзд у бік лівого берега. Ще дві автівки - на смугах у бік правого берега Дніпра.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП на мосту Патона.

Внаслідок події постраждали двоє водіїв та пасажир одного з авто. Лікарі їх госпіталізували у стаціонар із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.