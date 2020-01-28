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    На Набережному шосе Fiat влетів у техніку дорожників (фото)

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    В результаті ДТП легковик отримав пошкодження - На Набережному шосе Fiat влетів у техніку дорожників (фото)
    В результаті ДТП легковик отримав пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    Через ДТП на Набережному шосе утворився затор

    Сьогодні, 28 січня, на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Водій Fiat не побачив дорожню прибиральну техніку і в‘їхав у неї. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    ДТП сталася на ділянці дороги від Поштової площі у напрямку моста Метро.

    Інформація про потерпілих встановлюється.

    Через ДТП частково ускладнено рух транспорту.

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    На Набережному шосе Fiat влетів у техніку дорожників (фото)
    На Набережному шосе Fiat влетів у техніку дорожників (фото)

    Як повідомляв «Главком», ввечері 27 січня на столичному мосту Патона аварія трапилась з п’ятьма машинами. Через це зіткнення три машини заблокували проїзд у бік лівого берега. Ще дві автівки - на смугах у бік правого берега Дніпра.

    Правоохоронці встановлюють обставини ДТП на мосту Патона. 

    Внаслідок події постраждали двоє водіїв та пасажир одного з авто. Лікарі їх госпіталізували у стаціонар із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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