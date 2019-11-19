73% українців запалять цього ріку свічку пам'яті, - соціологи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порівняно із минулим роком кількість тих, хто має намір запалити свічку, дещо зросла

В Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом Українського народу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Тих, хто не підтримує цю тезу, – 11%, вагаються – 7%. У порівнянні із минулим роком дещо зросла кількість тих, хто однозначно погоджується із цим твердженням.

У регіональному розрізі спостерігаються наступні відмінності: твердження про те, що Голодомор є геноцидом, поділяють 95% жителів Заходу, 87% – Центру, 72% – Півдня та 61% – Сходу.

Мешканці сіл дещо більше схильні підтримувати цю тезу, аніж містяни.

У віковому та освітньому розрізі не спостерігається відчутних різниць щодо ставлення до цього питання.

Водночас у ідеологічному розрізі помітно менше схильні підтримувати це твердження ті, хто шкодує про розпад СРСР. Попри це, навіть у цій групі спостерігається відносна більшість тих, хто погоджується із визнанням Голодомору геноцидом Українського народу.

73% опитаних зазначили, що цього року планують запалювати свічку у День пам'яті жертв Голодомору в пам’ять про загиблих від голоду. 20% сказали, що не будуть цього робити. Порівняно із минулим роком кількість тих, хто має намір запалити свічку, дещо зросла.

Ініціатива запалити свічку пам'яті знаходить дещо більшу підтримку на Заході та у Центрі (87% та 74% відповідно). Водночас на Півдні (68%) та Сході (54%) теж значна частина опитаних зазначили, що візьмуть участь у цій акції.

Ініціатива запалити свічку пам'яті частіше знаходить відклик серед старших опитаних, аніж серед молодших. Також дещо частіше зауважували про намір взяти участь у цій акції ті, хто не шкодує про розпад СРСР. Відповідно такий намір має абсолютна більшість з тих, хто визнає Голодомор 1932-33 рр. геноцидом. Попри це, навіть третина з тих, хто не підтримує цю тезу, також зазначили про свої плани запалити свічку пам'яті.

Дослідження проведене з 29 жовтня по 4 листопада 2019 року.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.