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    У Києві до кінця доби синоптики прогнозують до 6 см снігу

    у столиці очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця
    До кінця доби 2 грудня в Києві синоптики прогнозують до 6 см снігу. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію Укргідрометцентру. «Очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, висотою 4-6 см, на дорогах ожеледиця»,
    • Сьогодні, 21:13
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    у столиці очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця

    До кінця доби 2 грудня в Києві синоптики прогнозують до 6 см снігу. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

    «Очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, висотою 4-6 см, на дорогах ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

    У разі появи ожеледі киянам і гостям столиці рекомендують бути вкрай обережними.

    Як повідомляв «Главком», у зв’язку з погіршенням погодних умов у всіх районах столиці чергує спецтехніка.

    Через мокрий сніг у Києві вдень утворилися затори.

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