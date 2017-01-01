У Києві до кінця доби синоптики прогнозують до 6 см снігу
- Сьогодні, 21:13
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у столиці очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця
До кінця доби 2 грудня в Києві синоптики прогнозують до 6 см снігу. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
«Очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, висотою 4-6 см, на дорогах ожеледиця», – йдеться в повідомленні.
У разі появи ожеледі киянам і гостям столиці рекомендують бути вкрай обережними.
Як повідомляв «Главком», у зв’язку з погіршенням погодних умов у всіх районах столиці чергує спецтехніка.
Через мокрий сніг у Києві вдень утворилися затори.