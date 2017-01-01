Через мокрий сніг у столиці утворилися затори

За даними Google Maps, у Києві сталось близько 20 ДТП

У Києві утворилися значні затори через негоду. Ситуацію із станом автодоріг можна побачити на Google Maps. Затори спостерігаються на Набережному шосе, бульварах Дружби народів, Лесі Українки та Тараса Шевченка, вулиці Великій Васильківській, Басейній, Жилянській, Михайла Грушевського. [READ_MORE] Також затори утворилися



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Негода у Києві

За даними Google Maps, у Києві сталось близько 20 ДТП

У Києві утворилися значні затори через негоду. Ситуацію із станом автодоріг можна побачити на Google Maps.

Затори спостерігаються на Набережному шосе, бульварах Дружби народів, Лесі Українки та Тараса Шевченка, вулиці Великій Васильківській, Басейній, Жилянській, Михайла Грушевського.

Також затори утворилися на мосту Метро та Броварському проспекті до станції метро «Лівобережна». Рух значно ускладнений і на Південному мосту у напрямку центру.

Зазначимо, за даними Google Maps, у Києві сталось близько 20 ДТП.