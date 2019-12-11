  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві два дні перекриватимуться вулиці через візит іноземних делегацій

    • Розсилка
    У Києві два дні перекриватимуться вулиці через візит іноземних делегацій

    У Київ прибудуть прем’єрміністри Грузії і Молдови

    12-13 грудня заплановано візити в Україну прем’єрміністра Грузії Георгія Гахарія та прем’єрміністра Республіки Молдова Іона Кіку.

    У зв’язку з цим можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе.

    Про це повідомляє Управління державної охорони України.

    Зазначається, що главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

    Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегаціям прем’єрміністра Грузії та прем’єрміністра Республіки Молдова під час візитів у Київ.

    Як відомо, 12 грудня у Києві відбудеться зустріч прем'єрміністрів держав-членів ГУАМ. В рамках зустрічі прем'єрів ГУАМ відбудеться бізнес-форум, який дасть учасникам можливість обговорити шляхи розвитку торговельно-економічних відносин і прийняти конкретні рішення, спрямовані на збільшення товарообігу та поліпшення умов для ведення бізнесу.

    Київ дороги Молдова Грузія ГУАМ транспорт Управління державної охорони
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ