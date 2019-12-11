У Києві два дні перекриватимуться вулиці через візит іноземних делегацій



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У Київ прибудуть прем’єрміністри Грузії і Молдови

12-13 грудня заплановано візити в Україну прем’єрміністра Грузії Георгія Гахарія та прем’єрміністра Республіки Молдова Іона Кіку.

У зв’язку з цим можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе.

Про це повідомляє Управління державної охорони України.

Зазначається, що главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегаціям прем’єрміністра Грузії та прем’єрміністра Республіки Молдова під час візитів у Київ.

Як відомо, 12 грудня у Києві відбудеться зустріч прем'єрміністрів держав-членів ГУАМ. В рамках зустрічі прем'єрів ГУАМ відбудеться бізнес-форум, який дасть учасникам можливість обговорити шляхи розвитку торговельно-економічних відносин і прийняти конкретні рішення, спрямовані на збільшення товарообігу та поліпшення умов для ведення бізнесу.