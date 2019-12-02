У Київ їде прем’єр Швеції: дороги в столиці перекриють



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Прем’єрміністр Швеції Стефан Льовен їде до Києва

Прем’єр Швеції перебувати в Україні з дводенним робочим візитом

3-4 грудня у зв’язку з робочим візитом в Україну прем’єрміністра Швеції Стефана Льовена можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

Обмеження діятимуть на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе.

Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації прем’єрміністра Швеції Стефана Льовена під час його робочого візиту в Україну.

Як повідомляло Посольство Швеції в Україні, 4 грудня Стефан Льовен відвідає Київ та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єрміністром України Олексієм Гончаруком. Прем'єр Швеції також зустрінеться з представниками українського громадянського суспільства та випускниками Київської школи економіки.

У фокусі майбутнього візиту будуть російська агресія проти України та анексія Росією Криму, порядок денний реформ в Україні та співпраця Швеції з Україною у сфері реформ, питання двосторонньої торгівлі та відносини між ЄС та Україною.

У диппредставництві нагадали, що Швеція щороку виділяє близько 240 млн шведських крон (приблизно 25 млн дол. США) на підтримку процесу реформ в Україні. Шведська підтримка орієнтована на зміцнення демократії та ефективне державне управління, права людини, гендерну рівність, навколишнє середовище та енергоефективність, а також імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.