Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні держохорони



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Володимир Зеленський зробив нові призначення

Президент призначив нових заступників начальника УДО

Ігор Піскун був призначений першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО), а Тарас Гребенников - заступником начальника УДО.

Про це повідомляється в відповідних указах №789 і №790 від 31 жовтня на сайті глави держави Володимира Зеленського.

Указом №789/2019 Зеленський призначив Піскуна Ігоря Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України.

«Призначити Гребенникова Тараса Володимировича заступником начальника Управління державної охорони України», - йдеться в указі №790/2019.

Також Володимир Зеленський звільнив Олександра Іванчука з посади заступника начальника Управління держохорони, повідомляється в оприлюдненому указі №788.

22 травня начальник Служби держохорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку, він був призначений указом п'ятого президента України Петра Порошенка.

29 травня Зеленський призначив Олексія Оцерклевича начальником Управління державної охорони України. Зазначимо, що свого часу Оцерклевич потрапив у кілька скандальних інцидентів. зокрема, у грудні 2014 року журналісти російського телеканалу Lifenews показали сюжет про зустріч «кіборгів» з бойовиками так званої ДНР поблизу Донецького аеропорту. Переговори з ватажком терористів Моторолою вів Олексій Оцерклевич. Український офіцер потиснув бойовику руку та сказав, що вважає цю війну «братовбивчою», ініційованою політиками та нікому не потрібною.