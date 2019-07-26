У Києві двоє іноземців та жінка викрали кабель урядового зв’язку (фото)



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Жінка спустилася до технічного колодязя та вирізала кабель Фото: Нацполіція

Зловмисники нанесли збитків на суму 20 тисяч гривень

Столичні правоохоронці затримали двох іноземців та жінку, які проникли до телефонного колодязя, звідки вирізали близько 80 метрів дротів.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, у ході відпрацювання Дніпровського району міста оперативники помітили підозрілих чоловіків та жінку, які «крутилися» у дворі будинку на вулиці Сулеймана Стальського. Тож правоохоронці вирішили простежити за ними.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку столиці Віталій Отрудько розповів, що чоловіки відкрили люк та залишилися чекати на вулиці, а жінка спустилася до технічного колодязя та вирізала кабель.

«Зловмисниця за допомогою інструментів вирізала близько вісімдесяти метрів кабелю. Після чого чоловіки перерізали вказаний кабель на шматки та, поскладавши все до сумки, всі троє ринулися тікати з місця злочину. Однак ми відразу затримали їх та викликали слідчо-оперативну групу територіального управління поліції», – повідомив він.

Зловмисники - 24-річна місцева мешканка та двоє уродженців іншої держави, 1956 та 1976 років народження. Усі троє раніше потрапляли у поле зору правоохоронці за крадіжки та зберігання наркотиків.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вилучили у них викрадений кабель урядового зв’язку та знаряддя вчинення злочину.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі поліція перевіряє причетність затриманих до аналогічних злочинів по Києву.