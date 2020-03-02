У Києві двоє молодиків із ножем напали на подружжя (фото)



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Затримані раніше потрапляли у поле зору правоохоронців Фото: Нацполіція

Столичні поліцейські затримали двох чоловіків за розбійний напад

У провулку Олега Кошового в Голосіївському районі Києва на подружжя напали невідомі з ножем. Про це поліція повідомила постраждала жінка. На виклик виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції, кінолог зі службовою собакою та лікарі «швидкої».

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці правоохоронці провели невідкладні слідчі дії, опитали потерпілих, відпрацювали відео з камер спостереження та встановили, що до вчинення злочину причетні двоє чоловіків.

«Ми з’ясували, що зловмисники підбігли до подружжя та почали штовханину з чоловіком, а у жінки намагалися забрати сумку, при цьому погрожували ножем. Потерпілі кликали на допомогу, але нападники продовжували залякувати їх та розмахувати небезпечним предметом. У результаті чоловік і жінка отримали різані рани рук та ніг, але наразі їх здоров’ю та життю нічого не загрожує», - розповів слідчий Голосіївського управління поліції Владислав Рибалкін.

Поліцейські оперативно встановили маршрут пересування зловмисників і затримали їх. Це – кияни, 1983 та 1990 років народження, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців. У ході невідкладного обшуку за місцем мешкання одного із фігурантів слідчі виявили та вилучили ніж та одяг зі слідами, схожими на кров. Речові докази направлено на експертизу.

Правопорушникам оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.