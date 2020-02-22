На Одещині грабіжники зі зброєю напали на родину фермера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За допомогою фізичної сили грабіжники змусили господаря віддати гроші та інші цінні речі

Зловмисники побили жителів будинку та відкрили вогонь у бік фермера

У селі Главані Одеської області грабіжники напали на фермера та його родину, в результаті чого потерпілих було госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Як зазначається, двоє зловмисників (особи поки не встановлені) посеред ночі вдерлися до приватного будинку місцевого фермера, де здійснили розбійний напад на господаря, його дружину (обидва 1966 р. н.) та на матір дружини (1946 р. н.).

За попередньою інформацією, нападники побили фермера та його родину, після чого здійснили декілька пострілів у господаря будинку. Після чого за допомогою фізичної сили грабіжники змусили господаря віддати гроші та інші цінні речі, з якими зникли з місця злочину.

У результаті розбійного нападу постраждалих госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаєві озброєний чоловік пограбував пошту.

Як повідомлялося, на Київщині двоє юнаків зґвалтували та пограбували жінку.

Читайте також: