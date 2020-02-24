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    Новини

    Під Києвом чоловік у масці напав на продавчиню магазину

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    <p>Зловмисник бризнув продавчині в обличчя речовиною з балончика</p> - Під Києвом чоловік у масці напав на продавчиню магазину

    Зловмисник бризнув продавчині в обличчя речовиною з балончика

    Нападником виявився 28-річний житель Кіровоградської області

    У смт Коцюбинське, що під Києвом, чоловік у медичній масці зайшов до місцевого магазину, де, вдаривши продавчиню, намагався заволодіти її ювелірними прикрасами. Далі зловмисник забризкав обличчя постраждалої речовиною дратівливої дії і втік з місця події, нічого не взявши.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці розпочали невідкладні розшукові заходи. Невдовзі поліцейські затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 28-річний житель Кіровоградської області, який вже мав проблеми із законом.

    Лікарі надали постраждалій медичну допомогу.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Подальшу його долю вирішить суд.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Борщагівській у Києві двоє іноземців побили таксиста та заволоділи його автомобілем.

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