Під Києвом чоловік у масці напав на продавчиню магазину
Зловмисник бризнув продавчині в обличчя речовиною з балончика
Нападником виявився 28-річний житель Кіровоградської області
У смт Коцюбинське, що під Києвом, чоловік у медичній масці зайшов до місцевого магазину, де, вдаривши продавчиню, намагався заволодіти її ювелірними прикрасами. Далі зловмисник забризкав обличчя постраждалої речовиною дратівливої дії і втік з місця події, нічого не взявши.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Правоохоронці розпочали невідкладні розшукові заходи. Невдовзі поліцейські затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 28-річний житель Кіровоградської області, який вже мав проблеми із законом.
Лікарі надали постраждалій медичну допомогу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Подальшу його долю вирішить суд.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Борщагівській у Києві двоє іноземців побили таксиста та заволоділи його автомобілем.