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    Розбійний напад у Києві: невідомі вдарили жінку по голові та обікрали квартиру

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    У столиці оперативники затримали чоловіка та жінку за розбійний напад на мешканку Харківського масиву - Розбійний напад у Києві: невідомі вдарили жінку по голові та обікрали квартиру
    У столиці оперативники затримали чоловіка та жінку за розбійний напад на мешканку Харківського масиву
    Фото: Нацполіція

    Грабіжникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна

    У столиці затримали чоловіка та жінку за розбійний напад на мешканку Харківського масиву. Невідомі вдарили жінку по голові, а доки та була без свідомості, «обчистили» її квартиру.

    Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

    «36-річна заявниця пояснила, що напередодні відчинила двері помешкання невідомим чоловіку та жінці, котрі вдарили її по голові. Деякий час вона перебувала без свідомості на підлозі, а коли отямилася, виявила, що з квартири зникли мобільний телефон, ноутбук, ювелірні вироби, гроші та інше майно», - розповіли правоохоронці.

    Нападниками виявилися 38-річний вінничанин, який переховувався від виконання вироку суду за скоєння грабежу, та його 24-річна знайома з Київської області.

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    Розбійний напад у Києві: невідомі вдарили жінку по голові та обікрали квартиру
    Розбійний напад у Києві: невідомі вдарили жінку по голові та обікрали квартиру
    Розбійний напад у Києві: невідомі вдарили жінку по голові та обікрали квартиру
    Розбійний напад у Києві: невідомі вдарили жінку по голові та обікрали квартиру
    Фото: Нацполіція

    «Під час проведення невідкладного обшуку у приміщенні орендованої квартири, у підозрюваних вилучили частину чужих речей. Чоловік заарештований, а жінці обирають міру запобіжного заходу», - додали у поліції.

    Якщо провину затриманих доведуть, їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    До слова, поліція затримала угруповання дорожніх грабіжників під Уманню в Черкаській області.

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