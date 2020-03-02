Розбійний напад у Києві: невідомі вдарили жінку по голові та обікрали квартиру



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У столиці оперативники затримали чоловіка та жінку за розбійний напад на мешканку Харківського масиву Фото: Нацполіція

Грабіжникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна

У столиці затримали чоловіка та жінку за розбійний напад на мешканку Харківського масиву. Невідомі вдарили жінку по голові, а доки та була без свідомості, «обчистили» її квартиру.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

«36-річна заявниця пояснила, що напередодні відчинила двері помешкання невідомим чоловіку та жінці, котрі вдарили її по голові. Деякий час вона перебувала без свідомості на підлозі, а коли отямилася, виявила, що з квартири зникли мобільний телефон, ноутбук, ювелірні вироби, гроші та інше майно», - розповіли правоохоронці.

Нападниками виявилися 38-річний вінничанин, який переховувався від виконання вироку суду за скоєння грабежу, та його 24-річна знайома з Київської області.

«Під час проведення невідкладного обшуку у приміщенні орендованої квартири, у підозрюваних вилучили частину чужих речей. Чоловік заарештований, а жінці обирають міру запобіжного заходу», - додали у поліції.

Якщо провину затриманих доведуть, їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, поліція затримала угруповання дорожніх грабіжників під Уманню в Черкаській області.