У Києві ексмер Омельченко пригощав виборців овочами та наливкою
Кандидат в нардепи Омельченко організував для виборців «Ярмарок консервації»
На вихідних у Шевченківському районі Києві кандидат в народні депутати, а в минулому — міський голова Олександр Омельченко організував для виборців «Ярмарок консервації», на якому пригощав овочами та наливкою.
Про це повідомляє громадянська мережа Опора.
У наметах з агітаційною символікою жінки роздавали мед, сітки з огірками, помідорами та кропом.
Щоб отримати дармові продукти, потрібно було розрахуватися особистою інформацією: іменем-прізвищем, номером телефону.
На запитання, чи це якийсь фестиваль, жінка з намету відповіла: «Це акція від Омельченка».
В іншому місті чоловіки пропонували наливку, у зв’язку з чим один з активістів викликав поліцію, наголосивши, що за законом не можна роздавати алкогольні напої в громадському місці.
Нагадаємо, сьогодні з сьомої ранку на Закарпатті проходять масові обшуки в осіб, які підозрюються у підкупі виборців. Відомо про арешт осіб у Виноградівському, Ужгородському та Іршавському районах.