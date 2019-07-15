У Києві ексмер Омельченко пригощав виборців овочами та наливкою



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Кандидат в нардепи Омельченко організував для виборців «Ярмарок консервації»

На вихідних у Шевченківському районі Києві кандидат в народні депутати, а в минулому — міський голова Олександр Омельченко організував для виборців «Ярмарок консервації», на якому пригощав овочами та наливкою.

Про це повідомляє громадянська мережа Опора.

У наметах з агітаційною символікою жінки роздавали мед, сітки з огірками, помідорами та кропом.

Щоб отримати дармові продукти, потрібно було розрахуватися особистою інформацією: іменем-прізвищем, номером телефону.

На запитання, чи це якийсь фестиваль, жінка з намету відповіла: «Це акція від Омельченка».

В іншому місті чоловіки пропонували наливку, у зв’язку з чим один з активістів викликав поліцію, наголосивши, що за законом не можна роздавати алкогольні напої в громадському місці.

Нагадаємо, сьогодні з сьомої ранку на Закарпатті проходять масові обшуки в осіб, які підозрюються у підкупі виборців. Відомо про арешт осіб у Виноградівському, Ужгородському та Іршавському районах.

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