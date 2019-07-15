Силовики на Закарпатті проводять масові обшуки через підкуп виборців



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До поліції області надійшло 109 повідомлень про імовірні порушення виборчого законодавства

На Закарпатті проходять масові обшуки в осіб, які підозрюються у підкупі виборців. В обласній поліції інформацію підтвердили, але наголосили, що операція проводиться не їхніми силами.

Про це овідомила Інеса Мандзулич, речниця ГУНП в Закарпатській області, пише Укрінформ.

«Обшуки в області проходять, але їх проводять не співробітники ГУНП в Закарпатській області», - сказала вона.

Про масову спецоперацію силовиків із затриманням осіб, які підозрюються в підкупі виборців, у Facebook повідомив Федір Шандор, професор кафедри соціології УжНУ.

«Сьогодні о 7.00 на Закарпатті розпочалася масова спецоперація по затриманню осіб, які здійснюють підкуп виборців. Затриманим вручено підозри, і їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна», - написав Шандор.

За його інформацією, серед затриманих є багатодітні матері, сільські вчителі і лікарі, навіть представники правоохоронних органів.

«Відомо про арешт осіб у Виноградівському, Ужгородському та Іршавському районах. Спецоперація триватиме до 21 липня включно», - написав Шандор.

За інформацією відділу комунікації Закарпатської обласної поліції, станом на сьогодні, 15 липня, до поліції області надійшло 109 повідомлень про імовірні порушення виборчого законодавства. За підсумками перевірки інформації, у 24 випадках складено адмінпротоколи, а ще за двома фактами – відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.