Битва за Київ. Головні інтриги столичної мажоритарки вибори

Навіть з фаворитів виборів на столичних мажоритарних округах не так легко вибрати достойного Фото: Уніан

«Чортова дюжина» столичних округів. Досьє на головних кандидатів

Столиця завжди у центрі уваги і тут, як правило, йдуть справжні битви на мажоритарних округах, яких 13 – найбільше серед обласних центрів. «Главком» проаналізував, хто бореться за голоси киян і кого з кандидатів записують до фаворитів. Кидається в очі різна «щільність» в округах – якщо у Дніпровському та Солом’янському районах усього по 13 кандидатів на один мандат, то в окрузі на Печерську за одне місце у парламенті бореться 31 претендент. Для наглядності гостроти конкуренції публікуємо котирування, які дає на фаворитів букмекерська контора «Парі-матч», але закликаємо читачів ставитись до цих цифр з певною часткою іронії. По-перше, вони можуть змінюватись під час кампанії, по-друге, ставки на того чи іншого кандидата можна підвищувати чи знижувати штучно.

Округ № 211, Голосіївський район

Переможець на минулих виборах – Євген Рибчинський (Блок Порошенка)

27 кандидатів

Фаворити, на думку букмекерів:

Олександр Юрченко («Слуга народу»), Тарас Козак («Голос»), Всеволод Філімоненко (самовисуванець)

Діючий нардеп Євген Рибчинський цього разу балотується від «Батьківщини» на одному з округів на Львівщині (там, де на минулих виборах переміг Володимир Парасюк, якого цього разу не допустили до виборів), тож тепер на 211 окрузі інші фаворити.

Одразу кидається в очі присутність явного важковаговика – заступника мера Києва Віталія Кличка та секретаря столичної міськради Володимира Прокопіва. У Київраді він представляє фракцію «Солідарність», а на окрузі його висунув її оновлений варіант – «Європейська солідарність». Прокопів, звісно, ресурсний кандидат, але на цих виборах великим фактором є приналежність до партій «Слуга народу» та «Голос», представники яких сходу мають певний відсоток підтримки, попри прізвища кандидатів. Цікаво, що букмекери взагалі не згадують Прокопіва в першій трійці фаворитів.

Від «Голосу», який виставив по Києву кандидатів лише у чотирьох округах, балотується Тарас Козак. Не лякайтеся, це не соратник одіозного Віктора Медведчука, який пачками скупляє телеканали, а засновник та президент інвестгрупи «Унiвер», керівник бюджетного комітету Громадської ради Мінфіну. Є членом Української республіканської партії (УРП), яку заснував Левко Лук’яненко. У 2012 і 2014 роках Козак балотувався до Верховної Ради по округу в Тернопільській області і як самовисуванець, і від УРП, але безрезультатно.

Від президентської партії конкуренцію Прокопіву намагатиметься скласти Олександр Юрченко. В поданих до ЦВК документах він фігурує як безробітний. Юрченко – член партії «Укроп», яка є пристанищем колишніх «приватівців», очолює Громадську раду при Голосіївській райадміністрації. Є діючим помічником нардепа Тараса Батенка, який балотувався в Раду від Блоку Порошенка, але потім очолив «Укроп» і наразі є позафракційним. Юрченко в цьому скликанні Ради встиг побувати помічником Андрія Денисенка – той раніше також був активним «укропівцем», але в 2016 році вийшов з партії.

Батьківщину у Голосієві традиційно представляв Сергій Терьохін, але цього разу ставка зроблена на маловідомого бізнесмена Кирила Мешковського – колишнього помічника нардепа-регіонала Володимира Вечерка у сьомому скликанні.

Об’єднаних націоналістів на окрузі представляє колишній депутат Київради «свободівець» Руслан Андрійко, який свого часу був помічником в Раді Богдана Бенюка. Якщо у таких «соколів Тягнибока» як Андрій Іллєнко та Юрій Левченко є високі шанси виграти у себе на інших столичних округах, то у Андрійка вони відверто мізерні.

Цим же округом йде скандально відомий Всеволод Філімоненко, який позиціонує себе як журналіст. Він «прославився» своїм переслідуванням голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, в ході якого отримав від того на горіхи та потім судився. В ході цієї виборчої кампанії кандидат вже встиг вляпатись у черговий скандал – цього разу за участі депутата від Блока Порошенка Олександра Грановського, який балотується на окрузі в Харкові як самовисуванець. Філімоненко записав відео, де він на фоні «задника» з символікою Фонду Грановського розповідає, що очолив його штаб. Нардеп в дуже емоційних виразах назвав цю історію фейковою. Третє місце Філімоненка в прогнозах букмекерів, на наш погляд, виглядає надто оптимістичино.

Округ № 212, Дарницький район

Переможець на минулих виборах – Віталій Сташук («Народний фронт»)

18 кандидатів

Фаворити, на думку букмекерів:

Олексій Гриценко («Громадянська позиція»), Віталій Сташук (самовисуванець), Максим Перебийніс («Слуга народу»)

На цьому окрузі, на відміну від попереднього, балотується діючий нардеп від нього Віталій Сташук, який відсторонився від токсичного бренду «Народного фронту». Він вважається однією з впливових фігур у цьому столичному районі. З 2006 по 2010 роки Сташук очолював Дарницьку райдержадмінстрацію і конфліктував з тодішньою «молодою командою» Леоніда Черновецького. Двічі обирався депутатом Київради. На виборах 2014 року Сташук обігнав найближчого переслідувача – експресивну юристку Тетяну Монтян – майже вдвічі.

Зараз такий результат йому буде повторити важко: у конкурентах у нього син Анатолія Гриценка – Олексій, який є лідером Автомайдану. Та й окрім Гриценка на Дарниці вистачає відомих особистостей. Наприклад, ресторатор Сергій Гусовський, спроба якого піти в політику завершилась скандалом і розпуском фракції «Самопоміч» в Київраді, яку він очолював. Ще один видний діючий депутат Київради та колишній нардеп від «Свободи» Ігор Мірошниченко йде самовисуванцем. Сам він пояснив «Главкому», що своїх поглядів не міняв і з партії не виходив, але вважає, що на окрузі треба поставити партійність на другий план. Досить несподівано тут спливла кандидатура голови КМДА часів Януковича Олександра Попова, який після відходу від справ більше ходив по судах, ніж займався політикою.

Другим номером за алфавітом в бюлетені йде ще один цікавий персонаж – директор адвокатського об’єднання «Гольдарб. Едвайс» Яків Гольдарб. Це брат телеведучого та керівника громадської організації Максима Гольдарба «Публічний аудит», який також балотується по одному з київських округів. Максим створив рух «Партія миру», який згодом очолив екс-«регіонал» та діючий народний депутат від Опозиційного блоку Вадим Новинський.

«Слуга народу» виставила на цьому окрузі завідувача відділенням анестезіології та інтенсивної терапії клініки «Борис» Максима Перебийноса. Нагадаємо, засновник та колишній власник клініки Михайло Радуцький балотується у парламент за списком «Слуги», він у прохідній частині списку.

Від «Європейської солідарності» в 212 окрузі висунутий депутат Київради від «Єдності», секретар постійної комісії з питань транспорту, зв’язку і реклами Андрій Задерейко, що обирався по виборчому округу Дарницького району. До потрапляння в Київраду працював економістом в ТОВ «Київгорснаб». Співзасновник ГО «Київ – Європейська столиця». «Батьківщина» виставила тут не «парашутиста», як в деяких інших округах, а довірену особу Тимошенко на президентських виборах 30-річного адвоката Віталія Нестора, який перебуває в лавах «Батьківщини» з 2008 року. Нестор є «Головою центру захисту киян», який курує партія. Спливала інформація, що на Нестора записаний готельний бізнес в окупованому Криму.

З кандидатів другого ешелону можна виділити Олександра Карпюка – бізнесмена, який після початку подій на Донбасі почав активно займатися волонтерською діяльністю. Він є автором книг та статей на військову тематику, відомий у соцмережах під ніком Serg Marco, йде в Раду від «Демократичної сокири».

Округ № 213, Деснянський район

Переможець на попередніх виборах – Борислав Береза (самовисуванець)

29 кандидатів

Фаворити на думку букмекерів:

Борислав Береза, Ганна Старостенко («Європейська солідарність»), Артем Дубнов («Слуга народу»)

На Троєщині є відвертий фаворит – чинний позафракційний депутат Борислав Береза, який досить активно проявляв себе як на окрузі, так і в парламенті та ПАРЄ. Йому буде протистояти представниця «Європейської солідарності» Ганна Старостенко, яка працює заступницею голови КМДА з гуманітарних питань. Старостенко давно входить в команду Віталія Кличка – була його помічницею в парламенті сьомого скликання, очолювала благодійний фонд братів Кличків. Кілька разів переобиралась депутатом Київради.

Від «Слуги народу», як і в попередньому окрузі, йде медик – лікар-стоматолог та президент Асоціації імплантологів України Артем Дубнов. Судячи з його «фейсбуку», Дубнов налаштований активно вести кампанію. В своєму відеороліку, де він оголошує про похід в Раду, Дубнов каже, що це рішення було непростим і йому з його кар’єрою хірурга є що втрачати. Серед обіцянок – зробити рівень життя на Троєщині таким високим, як і на Печерську. Гасло – Make Troyeshchyna great again!

На цьому окрузі у «Слуги народу» зареєстрований клон – такий собі Віктор Степаненко вказав місцем роботи «Всеукраїнський благодійний фонд «Слуга народу».

Конкуренцію трійці фаворитів намагатиметься скласти бізнесмен-«айтішник» Ярослав Биструшкін від «Батьківщини», який вже балотувався на цьому ж окрузі від Радикальної партії Олега Ляшка. Биструшкін з 2002 по 2006 роки був депутатом Київради, вийшов з «Нашої України» в знак протесту проти співпраці Віктора Ющенка з «молодою командою» Леоніда Черновецького і доєднався до штабу Віталія Кличка. Тепер він з Тимошенко.

«Громадянська позиція» Анатолія Гриценка висунула забудовника – директора будівельної компанії «Київмістобуд» Олександра Лоєнка. Спочатку він фігурував в списках «Громадянської позиції» на «перспективній» 213-й позиції, але прийняв рішення балотуватись по мажоритарці. Прямо скажемо, шансів у нього якщо і побільшило, то не набагато.

Серед самовисуванців можна виділити колишнього голову Деснянської райдержадміністрації Вадима Онофрійчука. Наразі цей кар’єрний чиновник є депутатом Київради від фракції «Солідарність». Також треба відмітити чергову спробу стати депутатом у Олександра Чубатенка, який ставав депутатом 3 та 7 скликань. В перший раз він потрапив до парламенту, отримавши перемогу на окрузі у Києві, а от вдруге вже перебуваючи у списку «Батьківщини». Останнім часом запам’ятався конфузом, коли на засіданні в штабі кандидата в президента Зеленського впевнено доводив, що зарплата вчителя в Україні цілком може сягнути $4 тис. Потім в штабі визнали, що їхній експерт «дещо помилився» в розрахунках.

Округ № 214, Дніпровський район

Переможець на минулих виборах – Віктор Чумак (Блок Порошенка)

22 кандидати

Фаворити, на думку букмекерів:

Віктор Чумак («Хвиля»), Сергій Швець («Слуга народу»), Вадим Васильчук («Голос»)

Як бачимо, на думку букмекерів, є явний фаворит – діючий народний депутат. Віктор Чумак проходив в Раду від Блоку Порошенка, проте у президентській фракції не засидівся і одним з перших вийшов з неї. Він створив власний рух «Хвиля», який згодом перетворився в партію і шукав, з ким же йому буде краще об’єднатись для походу на наступні вибори. Певні надії були, що такою консолідуючою фігурою стане Анатолій Гриценко, штаб якого очолив Чумак. Але Гриценко показав провальний результат на президентських виборах і Чумак, наговоривши багато чого услід, пішов у вільне плавання, обравши вже звичну мажоритарку.

Заважати Чумаку будуть кандидати від «Слуги народу» та «Голосу». Президентська сила виставила тут одного з численних журналістів «1+1» на цих виборах – Сергія Швеця, а «Голос» – депутата Київради з яскравою зовнішністю Вадима Васильчука. Васильчук потрапив до Київради за списками «Самопомочі», а коли фракція розвалилася, разом з іншими її колишніми членами увійшов до групи «Київська команда». Кандидат в нардепи відомий тим, що ініціював та організовував низку різноманітних патріотичних фестивалів, квестів та інших подібних заходів. В 2006 році був помічником депутата «Нашої України» Руслани Лижичко. В 2013–2014 роках був комендантом Євромайдану.

Від «Батьківщини» тут балотується правозахисник, директор юридичної компанії Василь Бузницький, від «Свободи» – віцепрезидент з питань юридичного забезпечення, кадрової політики холдингової компанії «Київміськбуд», яка є одним з найбільших забудовників країни, Степан Кударенко. Він позиціонує себе як правозахисник, має певний досвід роботи в парламенті, де був помічником колишнього нардепа від «Свободи» Юрія Сиротюка.

«Європейська солідарність» просуває тут Олеся Маляревича. У списках, поданих до ЦВК, він значиться як директор ТОВ «Кіномедія», але він також є діючим депутатом Київради з «Солідарності». На місцевих виборах Маляревич, який опікується проблемами Лівого берега, набрав 51 % голосів свого округа, що стало рекордом в столиці. Серед своїх досягнень називає відновлення Русанівської набережної, відновлення легендарних русанівських фонтанів, ремонт культурного центру «Краків». Тепер каже, що вже доріс до того, аби взяти відповідальність за долю країни на вищому рівні.

Якщо Маляревич давно обробляє цей округ, то балотування в Києві голови Болградської райдержадміністрації Одеської області Дениса Мусієнка, на перший погляд, може здатись дещо дивним. Але насправді рідним для Мусієнка є Києво-Святошинський район, в райраді якого він є депутатом від «Солідарності».

Округ № 215, Дніпровський район

Переможець на минулих виборах – Андрій Іллєнко («Свобода»)

13 кандидатів

Фаворити, на думку букмекерів:

Андрій Іллєнко («Свобода»), Богдан Яременко («Слуга народу»), Сергій Артеменко («Європейська солідарність»), Андрій Кузьменко («Голос»)

Найбезлюдніший у порівнянні з іншими округ, де діючий нардеп-«свободівець» Андрій Іллєнко, який є одним з найдисциплінованіших в парламенті, намагатиметься повторити свій успіх 2014 року. Схоже, що «Свобода», навіть об’єднавшись з іншими націоналістами, до парламенту не потрапить, тож тим ціннішим буде кожен штик-мажоритарник.

Суперник від «Слуги народу» у Іллєнка доволі неприємний – досить відомий екс-консул України в Стамбулі, голова благодійного фонду «Майдан закордонних справ», член «Укропу» Богдан Яременко. Він є адвокатом Зе-команди в міжнародних справах – вщент розкритикував голову МЗС Павла Клімкіна за історією з нотою, направленою до Москви через голову президента.

«Європейська солідарність» висунула депутата Київради, секретаря комісії з питань власності Сергія Артеменка, який вказав місцем роботи ТОВ «НВМ-Юридичний консалтинг». У 2006 році був обраний від Блоку Леоніда Черновецького в Дніпровську райраду Києва, де очолив відповідну фракцію, а в 2014-му потрапив до списку Блоку Порошенка далеко в другій його сотні. Артеменко був помічником на громадських засадах Віктора Чумака – цей зв'язок цікавий тим, що до цього на виборах в 2012 році Артеменко очолював окружну виборчу комісію на окрузі, де був обраний Чумак.

Партія «Сила і честь» Ігоря Смешка на цьому окрузі представлена політологом Оксаною Беляковою – частим гостем телеканалів, афільованих з Віктором Медведчуком. Партія Вакарчука – заступником гендиректора з фінансових питань держпідприємства «Прозорро» Андрієм Кузьменком. «Батьківщина» виставила тут відверто непрохідного кандидата – 32-річну безробітну і навіть безпартійну Юлію Юранську, яку в партії позиціонують як «висококваліфікованого спеціаліста у фінансовій сфері», що глибоко розуміє недоліки банківської системи та нюанси податкового законодавства.

Округ № 216, Дарницький і Дніпровський райони

Переможець на минулих виборах – Олександр Супруненко (самовисуванець)

21 кандидат

Фаворити, на думку букмекерів:

Олександр Супруненко (самовисуванець), Леся Забуранна («Слуга народу»), Андрій Юсов («Громадянська позиція»)

На цьому окрузі висувається сам Зеленський – звісно, що не президент, а один з його двійників. Також тут є клон «канонічної» «Слуги народу» – безробітна Наталія Журавльова записала себе членом цієї партії. «Слуги» вже поскаржились на таких двійників в Нацполіцію та Генпрокуратуру. Офіційно ж президентську партію тут представляє безпартійна Леся Забуранна – професор кафедри менеджменту ім. професора Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування. На її сторінці вказано, що вона займається науковим дослідженням та практичним засадами соціально-економічного розвитку депресивних територій та гендерною рівністю в українському суспільстві. Експерт науково-експертної ради Міністерства аграрної політики.

Протистояти їй доведеться переможцю минулих виборів – Олександру Супруненку. Цей ресурсний кандидат – ще один виходець з команди екс-мера Києва Леоніда Черновецького, був депутатом Київради від його фракції. На позачергових виборах в 2007 році потрапив до списку Партії регіонів під 145-м номером, чого вистачило, аби отримати мандат. Проте наприкінці своєї депутатської каденції Супруненко побив горщики з «регіоналами» і на наступних виборах до Ради балотувався по 216 округу вже як самовисуванець, але програв. Втім вже на дострокових виборах в 2014-му цей округ йому підкорився – він буквально на соті відсотку випередив «фронтовичку» Ксенію Ляпіну, якій поступився свого часу, та екс-міністра ЖКХ Олексія Кучеренка, який йшов від Блоку Порошенка. Тоді на руку Супруненку зіграла розпорошеність «майданівського» крила. Цього разу Ляпіна не балотується, а Кучеренко, який давно змінив табір Порошенко на Тимошенко, опинився в списках «Батьківщини».

На цьому окрузі йде ще один член команди Червновецького – депутат Київради від «Єдності» Павло Тесленко. Першого разу він потрапив до Київради в 2008 році від Блоку Катеринчука, але буквально на першому ж засіданні переметнувся до команди тодішнього мера. Історію про те, як Микола Катеринчук зачиняв своїх депутатів в туалеті, аби не допустити їхньої втечі, згадують до цих пір. Для Тесленка це була не єдина зміна партійних кольорів – згодом он увійшов до фракції Партії регіонів. Цікаво, що Тесленку приписують спільні бізнес-інтереси з Супруненком, з яким він чи то буде конкурувати на окрузі, чи то стане його технічним кандидатом. Сам Тесленко каже, що йде на вибори, маючи за плечима позитивний досвід запуску ряду інфраструктурних проектів на депресивному мікрорайоні ДВРЗ, від якого він обирався в Київраду.

У одесита Андрія Юсова, який балотується тут від «Громадянської позиції», досить строката політична біографія. Під час Помаранчевої революції він запам’ятався як активний член громадянської кампанії «Пора», яку потім з Євгеном Золотарьовим (зараз допомагає Володимиру Гройсману розбудовувати його «Українську стратегію») він зареєстрував як партію. В 2006 році Юсов брав участь в виборах у складі дивного проекту «Пора-ПРП» на чолі з Віталієм Кличком, але той не подолав прохідний бар’єр. Попрацювавши деякий час начальником управління Одеської міськради, очолив місцеву обласну організацію «Удару», але покинув партію після її об’єднання з Блоком Порошенка. Був радником начальника управління СБУ в Одеській області, мера Вінниці та заступником керівника Апарату Верховної ради з питань інформаційної політики. Наразі позиціонує себе як експерта комунального підприємства «Інститут розвитку міст».

«Батьківщина» висунула тут голову ГО «Націонал-патріотичний рух України» Михайла Ковальчука, який в 2014–2015 роках обіймав посаду заступника командира добровольчого батальйону «Січ». «Учасник Революції гідності, доброволець, громадський діяч, журналіст, спортсмен, зоозахисник, підприємець, багатодітний батько», - так презентують в партії свого кандидата, серед виборчих обіцянок якого, зокрема, «захист прав людей і тварин». Ковальчука часто бачили на мітингах під будівлею Київради, полюбляє робити стріми у соцмережах з акцій чи зустрічей та міською владою.

«Європейську солідарність» на окрузі представляє депутат Київради Володимир Левін – член Ради підприємців при Кабінеті міністрів, голова робочої групи з питань діяльності ринків. Його пов’язують з одіозним депутатом-забудовником Максимом Микитасем – Левін координував його громадську ініціативу «Добрі справи». Кандидат встиг попрацювати і в бізнесі, і в держструктурах (був заступником гендиректора «Укррезерву»). В 2017 році Левін став президентом футбольного клубу прем’єр-ліги «Десна» (Чернігів).

Округ № 217, Оболонський район

Переможець на минулих виборах – Андрій Білецький (самовисуванець)

26 кандидатів

Фаворити, на думку букмекерів:

Мар’яна Безугла («Слуга народу»), Максим Жорін (самовисування)

Комбат Андрій Білецький, який перемагав на цьому окрузі п’ять років тому, цього разу потрапив до п’ятірки об’єднаного списку націоналістів партії «Свобода», а його тодішній конкурент – одіозний «господар Києва» Вадим Столар несподівано опинився в прохідній частині «Опозиційної платформи – За життя». Тож округ осиротів і на ньому тепер нема явного фаворита.

Букмекери поки що вірять в силу бренду «Слуги народу». На 217-му його носій – керівник програми реформування системи медичного забезпечення Збройних сил в Міністерстві оборони Мар’яна Безугла. За її словами, під час розробки реформування вітчизняної військової медицини максимально використовується закордонний досвід. Безугла стверджує, що саме бойові дії підштовхують систему до пошуку кращих шляхів реформування медицини.

У коментарях на сторінці кандидатки дописувачі ставлять під сумнів її лікарський стаж та дорікають тим, що вона не захистила свою кандидатську роботу. Безугла виправдовується тим, що не встигла її завершити через мобілізацію. На питання, яка у військового лікаря може бути задекларована підприємницька діяльність, кандидатка пояснила, що працює для медичної служби ЗСУ за підтримки Міноборони Великобританії через Фонд підтримки реформ в Україні, а оплата начисляється на ФОП. А грошовий подарунок в майже 100 тисяч гривень, за її словами, вона отримала від батька.

У кандидата від «Слуги народу» на окрузі є клон. Один з висуванців зазначив, що працює в благодійному фонді, який має назву президентської партії.

«Сила і честь» виставила військового пенсіонера Віталія Дерпака, який в 2014-му балотувався від Радикальної партії Ляшка на 88-му окрузі в Івано-Франківській області. Брав участь у конкурсі на посаду голови Вишгородської райдержадміністрації, але зайняв друге місце. Дерпак – депутат Вишгородської райради, наразі очолює відділ інвестицій та соціально-економічного розвитку Фонду комунального майна цього району.

Справу Білецького на районі може продовжити член його «Національного корпусу» Максим Жорін, який балотується як самовисуванець. Це – колишній командир полку «Азов», який брав участь у звільненні Маріуполя (має відповідну медаль) та Іловайській операції. Жорін очолює східне об’єднання Нацкорпусу «Терен Схід», до складу якого входять п’ять областей.

«Європейська солідарність» виставила чергового депутата Київради Людмилу Костенко. До потрапляння в Київраду Костенко працювала в сфері управління та обслуговування комерційних будівель в представництві іноземної кампанії DTZ (зараз – Cushman & Wakefield). В 2014-му потрапила до Київради від Радикальної партії Ляшка, але вийшла з фракції і вже в 2016-му балотувалась від партії Порошенка. На цьому ж окрузі йде безробітна та безпартійна однофамільниця Костенко.

Від «Громадянської позиції» на Оболоні балотується Тарас Сириця, якого нібито за провальну роботу намагається звільнити з посади начальника державної установи «Управління «Укрспортзабезпечення» міністр спорту і молоді Ігор Жданов. Сириця звільнятися відмовляється і розповідає про зловживання, які відбуваються в Мінспорті. Раніше входив до партії «Батьківщина», зараз – безпартійний.

«Батьківщина» ж висуває президента Українського медичного клубу, розробника багатьох лікувально-діагностичних програм, члена громадської ради при МОЗ Івана Сороку. Він визнає, що в нього нема коштів, аби заставити Оболонь своїми бігбордами і закликає волонтерів допомогти.

Повторимось, що на цьому окрузі немає фаворитів і перемога будь-кого з зазначених кандидатів сюрпризом не стане.

Округ № 218, Оболонський, Святошинський райони

Переможець на минулих виборах – Володимир Ар’єв (Блок Порошенка)

14 кандидатів

Фаворити на думку букмекерів:

Дмитро Гурін («Слуга народу»), Вікторія Муха (самовисування), Олександр Гончаренко («Сила і честь»)

Ще один «напівпорожній округ». Володимир Ар’єв влаштувався в списку «Європейської солідарності», а інших видних гравців тут так і не з’явилось. В 2012 році 218-й округ заливав грошима колишній «любий друг» Олександр Третьяков, але програв Ар’єву, і в 2014-му одіозний політик перебрався на сусідній 219-й, де й переміг. Там Третьяков буде балотуватись і зараз, проте плани на свій колишній округ в нього лишились. Самовисуванкою тут йде депутат Київради від «Солідарності» Вікторія Муха – давня соратниця Третьякова і голова його благодійного фонду. Вона є головою Постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики. Муха активніше за інших кандидатів веде роботу на окрузі, розставила білборди, проводить зустрічі, не скупиться на рекламу по радіо, тож за мінімальної конкуренції шанси проміняти Київраду на Верховну Раду у поплічниці Третьякова є. Громадський рух «Чесно» оприлюднював інформацію про те, що в агітаційних наметах Мухи під виглядом збирання персональних даних для проведення безкоштовного медичного обстеження збирали підписи на її підтримку.

Поламати плани Мухи і Третьякова може кандидат від всюдисущої на цих виборах «Слуги народу» – на 218-му окрузі партія висунула Дмитро Гуріна, який називає себе урбан-активістом. Також Гурін є радником в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, працював над впровадженням медичної реформи. За даними сайту «Наші гроші», вважається близьким до екс-директора Департаменту містобудування КМДА, одіозного забудовника Андрія Вавриша, який товаришує з головою Офісу президента Андрієм Богданом. Саме Вавриш презентував президентській команді концепцію нового Офісу президента в «Українському домі».

У «Батьківщини» і «Голосу» на цей округ не знайшлось кандидатів. Проте знайшлися у обох Опоблоків, «Сили і честі», «Самопомочі», «Демсокири» та «Хвилі». «Сила і честь» виставила маловідомого підприємця, що займається торгівлею харчовими продуктами, Олександра Гончаренка, «Хвиля» – підприємця Владислава Котляренка, «Самопоміч» – власника будівельної компанії «Лукатрейд» Миколу Приходька, який три роки працював керівником підрозділу Святошинської райдержадміністрації. Тут також балотується Антон Колумбет – заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО, яка входить до Рад ветеранів при КМДА та Міністерстві ветеранів, спікер «Демсокири» з ветеранських питань.

Окремо варто відзначити самовисуванця Тараса Костанчука – у міжвиборчій період цей екс-командир штурмової групи добровольчого батальйону «Донбас» завісив Київ білбордами зі своїм зображенням, він очолив громадську організацію учасників бойових дій «Сармат», в січні був обраний головою «Партії захисників України». Костанчук планував брати участь в президентських виборах, але ЦВК йому відмовила. У березні опинився в центрі скандалу – був затриманий за спробу підкупу «двійника Тимошенка» Юрія Тимошенка, аби той за 5 млн грн знявся з виборів. Вийшов з СІЗО під заставу в 4 млн грн.

Округ № 219, Святошинський район

Переможець на минулих виборах – Олександр Третьяков (Блок Порошенка)

15 кандидатів

Фаворити на думку букмекерів:

Микола Тищенко («Слуга народу»), Олександр Третьяков (самовисуванець), Ваган Товмасян (самовисуванець)

На цьому окрузі зійшлись вже згадуваний вище діючий народний депутат від Блоку Порошенка та заступник голови фракції Олександр Третьяков та ресторатор, телеведучий та шоумен Микола Тищенко, який озброївся лейбою «Слуга народу». Третьяков – нардеп чотирьох скликань, типовий ресурсний кандидат, який в парламенті належить до так званого бізнес-крила і суттєво вкладається в кампанію. Свого часу він зробив ставку на президентство Віктора Ющенка, після перемоги останнього отримав посаду керівника Кабінету президента, але втратив її після скандальної прес-конференції екс-держсекретаря Олександра Зінченка, який звинуватив найближче оточення президента в корупції.

У 2014 році на його перемогу працював тоді ще популярний бренд Блоку Порошенка, наразі ж Третьяков йде самовисуванцем. А новий популярний бренд тепер працює на його конкурента – до того ж, Тищенко сам далеко не бідна людина і в змозі проводити потужну кампанію. У «Слузі народу» туманно розповідали, що цю кандидатуру запропонувала одна з регіональних команд партії. Те, що на окрузі буде гаряче, стало зрозуміло ще на етапі реєстрації, коли з’явилися двійники основних кандидатів. Якщо двійників Третьякова ЦВК вичистив, то одного «зайвого» Тищенка – тренера з тайського боксу – залишив.

З фейкового акаунту було розповсюджене звернення Тищенка до виборців Борщагівки, що при пред’явленні паспорту з пропискою вони можуть безкоштовно поїсти в його мережі ресторанів. У мережі здійнялось обурення, і «Слуга народу» була змушена давати спростування і звинувачувати опонентів в чорних технологіях.

Втрутитись у цю битву зважилися «Сила і честь», партія виставила пенсіонерку Ольгу Коваленко-Петрович, яка претендувала на посаду голови Національної поліції. Від «Свободи» балотується депутат Київради Олег Чернецький, від Аграрної партії – адвокат Олег Гуріч. Є кандидат від Опоплатформи – виявилось, що затятим опозиціонером є заступник директора КП «Київблагоустрій» Олександр Мягкий.

З самовисуванців можна виділити одного з найбагатших депутатів Київради від «Батьківщини» Вагана Товмасяна, якого неодноразово ловили на підкупі виборців, та вічного учасника всіх поспіль виборчих кампаній Миколи Грабара.

Округ № 220, Подільський район

Переможець минулих виборів – В’ячеслав Костантіновський («Народний фронт»)

14 кандидатів

Фаворити, на думку букмекерів:

Сергій Лещенко (самовисуванець), Ганна Бондар («Слуга народу»), Михайло Подоляк («Свобода»)

Бізнесмен В’ячеслав Костантіновський давно здав депутатський мандат з особистих мотивів, тож на цьому окрузі точно буде новий переможець. Колишній журналіст, нардеп Блоку Порошенка Сергій Лещенко, який давно побив горщики з керівництвом фракції та перетворився на затятого критика Петра Порошенка, явно розраховував потрапити до команди «Слуги народу». Проте в «Слузі» принципово вирішили не зв’язуватись з колишніми депутатами навіть на мажоритарці і Лещенку довелось йти самовисуванцем. Але він використовує на своїх бордах зелену кольорову гаму і слоган «Справжній слуга народу».

Його суперник від справжньої «Слуги народу» – генеральний директор Директорату технічного регулювання в будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКХ Ганна Бондар. У 2015–2106 роках вона займала ключову посаду – виконувала обов’язки головного архітектора Києва. Нацполіція проводила розслідування про подачу Бондар документів на конкурс з ознаками підробки. Сам Лещенко називає Бондар людиною вже згадуваного вище забудовника Вавриша, який також «веде» в парламент Дмитра Гуріна по сусідньому 218-му округу. У ЗМІ Бондар згадується як багаторічна помічниця Вавриша, за допомогою якої він просував свої бізнес-інтереси в київській мерії.

«Європейську солідарність» представляє депутат Київради Олексій Окопний, який вважається людиною нинішнього керівника штабу партії нардепа Сергія Березенка. З 2012 по 2014 роки Окопний керував громадською приймальнею тоді ще депутата Київради Березенка. Високе заступництво дозволило Окопному очолити постійну комісію міськради з питань транспорту, зв’язку та реклами. Причому сам депутат має відношення до рекламної агенції «Медіаполіс», а в ЗМІ неодноразово згадувалось про інтерес його патрона до цього бізнесу.

Окопний – не єдиний кандидат, що представляє на окрузі київську владу. Від партії «Удар» тут балотується заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, який одночасно є депутатом Київради. Його кар’єра тісно пов’язана з Юрієм Єхануровим, помічником якого він працював, коли той був депутатом, прем’єр-міністром та міністром оборони. До КМДА Мондриївський кілька роки керував Подільською райдержадміністрацією. У своєму зверненні до виборців у «фейсбуці» пообіцяв багато зробити для подальшого розвитку Подільського району, а для цього, мовляв, потрібні законодавчі зміни.

У цьому окрузі самовисуванцем балотується керівник ГО «Публічний аудит» Максим Гольдарб, який був відомий своїми «викривальними» телепрограмами на каналі «Ньюсван» і з яким нещодавно припинив співробітництво. Зараз Гольдарб знаходиться в антагоністичному для власників каналу таборі – він передав свою організацію «Партія миру» Вадиму Новинському, який входить до «ахметівського» Опоблоку. Брат Гольдарба Яків балотується по 211 округу.

Звертає на себе увагу велика кількість силовиків, які йдуть в депутати від Подолу, хоча загальна кількість кандидатів тут невелика: тут і офіцер юридичного департаменту Міноборони Юрій Дідовець, і поліцейський батальйону конвойної служби Юрій Кожанов, і голова профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ Олександр Козленко, і СБУшник-контрразвідник Олексій Міщенко.

Округ № 221, Печерський район

Переможець на минулих виборах – Леонід Ємець («Народний фронт»)

31 кандидат

Фаворити, на думку букмекерів:

Леонід Ємець («Голос»), Володимир Петров (самовисуванець), Ганна Пуртова («Слуга народу»), Роман Безсмертний (самовисуванець)

Найбільш тісний та конкурентний округ – за голос балуваного мешканця центру столиці побореться одразу три десятки кандидатів. Намагатиметься «захистити титул» діючий депутат від Печерська Леонід Ємець, який за роки, проведені в парламенті, не був помічений у скандалах. Дах «Народного фронту», що тепер лише заважає, він проміняв на «Голос» Святослава Вакарчука.

Протистояти йому будуть одразу два учасники президентських виборів – самовисуванці Роман Безсмертний та Володимир Петров. Безсмертний - колишній віце-прем’єр та екс-голова «Нашої України», останні роки перебував в медійному просторі більше через свою участь в переговорній контактній групі в Мінську. На виборах президента презентував «Рух +380», але очевидно, що нова партія ще дуже сира, аби брати участь в виборах, тож Роман Петрович вирішив іти по мажоритарці самостійно.

«Чорного» політтехнолога та блогера Володимира Петрова нещодавно затримали і посадили під домашній арешт в рамках розслідування організації секс-скандалу, в який виявилось замішане керівництво новоствореного Державного бюро розслідувань. На відміну від брудних тролінг-кампаній, на яких досі спеціалізувались Петров і Ко для своїх замовників, кампанія самого політтехнолога проходить підкреслено інтелігентно. Хоча, може, в цьому і є тролінг? На сайті кандидата Петрова є графік його зустрічей з виборцями, на яких він влаштовує струнні концерти у дворах. Серед виборчих обіцянок – мораторій на забудову в центрі міста, поступова заміна тополь на окрузі на дерева без пуху та встановлення «тривожних кнопок» у під’їздах.

«Слуга народу» висунула дніпрянку Ганну Пуртову – підприємця в сфері інформаційних технологій, яка розробляє концепцію електронної освіти. Проти неї вже організована кампанія в інтернеті, де користувачі звинувачують її в шахрайстві – зокрема, є претензії до діяльності компанії Пуртової Anyway, яка займається організацією навчання студентів за кордоном. В соцмережах є навіть групи «Anyway – шахраї» для постраждалих від дій цієї компанії, створені задовго до виборів. Окрема претензія – філіал Anyway досі продовжує працювати в Москві. Пуртова знімала свій короткий виборчий ролик на новому пішохідному мості, що тріснув в день відкриття, розмірковуючи, що головні біди країни – це брак професіоналізму та корупція.

На окрузі балотується такий собі Олексій Кошевий, що працює в благодійному фонді «Слуга народу», – вочевидь, у виборців має скластись враження, що це «той самий лисий» з «Вечірнього кварталу». Від іншого благодійного фонду «Слуга народу» самовисуванцем йде Богдан Помогайбог, який записав себе в члени «Батьківщини».

«Європейська солідарність» висунула директора київського комунального підприємства «Інженерний центр» Михайла Терентьєва, який також є депутатом Київради. «Інженерний центр» часто ставав фігурантом кримінальних розслідувань за підозрами в фінансових махінаціях. Терентьєв багато років керував громадською приймальнею давньої соратниці Леоніда Черновецького Алли Шлапак, яка зараз перебуває у фракції «Єдність» та очолює на парламентських виборах список партії «Соціальна справедливість».

Терентьєв не єдиний представник «Європейської солідарності» на окрузі – самовисуванцем йде доцент Київського національного університету ім. Шевченка Артем Соломаха, який вказав, що є членом цієї партії.

«Батьківщина» представлена на Печерську керівником громадської організації «Молодіжний спортивний рух» Іваном Слюсаревим. В партії його представляють як фахівця у сфері місцевого самоврядування та молодіжної політики, який активно бореться з незаконними забудовами та підтримує молодь і спорт.

Серед відомих самовисуванців – колишній власник телеканалу «Тоніс», «Трансбанку» та інших активів Володимир Костерін. У нього не склались відносини з командою Віктора Януковича, якій він вимушено продав телеканал (тепер це канал «Прямий») та виїхав до Швейцарії. Костерін свого часу очолював та спонсорував Партію зелених України, яка цього року нагадала про себе і йде на парламентські вибори. Шансів на подолання бар’єру у неї нема – тренд на зелене зараз перебрав на себе лідер гонки. Слабо вони проглядаються і у Костеріна-мажоритарника.

Округ № 222, Солом’янський район

Переможець на минулих вибораї – Дмитро Андрієвський (Блок Порошенка)

13 кандидатів

Фаворити на думку букмекерів:

Роман Грищук («Слуга народу»), Дмитро Андрієвський (самовисуванець), Максим Шкуро (самовисуванець)

У порівнянні з попереднім округом – тут майже тиша та благодать. Є ресурсний кандидат Дмитро Андрієвський, який змінює партії як рукавички, – колишній «нашоукраїнець» та «ударівець» в Київраді, очолював Українську селянську демократичну партію, в 2012 році потрапив до парламенту від «Батьківщини», а в 2014-му – від Блоку Порошенка. Зараз йде як самовисуванець, щоправда, «Європейська солідарність» завбачливо не висувала на цьому окрузі свого кандидата. Проте тут балотується давній соратник Андрієвського депутат Київради від «Солідарності» Максим Шкуро, якого патрон свого часу пролобіював на посаду голови Солом’янської райдержадміністрації, на якій він працював з 2014 року (звільнений в кінці минулого року). При владі «регіоналів» Шкуро був заступником керівника Головного управління містобудівництва та архітектури КМДА, але був звільнений тодішнім головою міськадміністрації Олександром Поповим за недостатню боротьбу з МАФами. У 2012 році Шкуро керував кампанією Андрієвського на цьому окрузі і був звіряче побитий. Як стверджують джерела з оточення Андрієвського, Шкуро образився за своє звільнення після історії з колапсом Шулявського шляхопровіду і вирішив проявити самостійність.

Від «Слуги народу» Андрієвському протистоїть відоме медійне обличчя – ведучий шоу «Мамахохотала» на телеканалі НЛО ТВ, Роман Грищук. Він свого часу очолював команду КВК «Збірна КПІ» та мав досвід роботи з «кварталівцями». На Грищука в мережі вже з’явився компромат – кандидат від «Сили і честі» Аким Клейменов, який позиціонує себе бізнесменом-волонтером, звинуватив конкурента у фіктивному підприємництві та ухилянні від сплати податків. Дістається від кандидата Смешка і Андрієвському, якого він звинувачує в спробах підкупу.

На Солом’яні вирішив нагадати про себе депутат 5 та 6 скликань від Партії регіонів, колишній проректор Національного авіаційного університету Максим Луцький. Зараз він керує кафедрою гуманітарних дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв і балотується від «Опозиційної платформи – За життя». Перший раз депутатом він став від Блоку Юлії Тимошенко, але швидко перебіг до «регіональних» лав, що сприяло його подальшому просуванню по службі – проректорство в НАУ, головування в комітеті з питань науки та освіти, призначення головою Солом’янської райдержадміністрації. Луцького неодноразово викривали на роздачі виборцям безкоштовних ліків, шампанського та інших заохочень від його «Соціальної ініціативи». Втім, попри це та маніпуляції та тиск на працівників та студентів НАУ, перемогти на окрузі йому так і не вдалося. На виборах в 2012-му він зайняв третє місце, пропустивши вперед Андрієвського та «ударівку» Рену Назарову. Зараз же шансів у нього взагалі нуль.

Загадкові мотиви балотування саме по Солом’янському округу у екс-заступника мера Одеси Едуарда Гурвіца Вахтангі Убірії. Скандал викликало вже саме вказане ним місце народження – невизнана республіка Абхазія. ЦВК на своєму сайті виправило цю помилку, додавши що мова йде про автономну республіку у склади Грузинської РСР. У ЗМІ є багато публікацій про тісні зв’язки Убірії з кримінальним світом, зокрема з легендарним Севою Могилевичем, з яким вчився в одному класі і мав спільний бізнес. Відомим широкому загалу Убірія став в 2010 році, коли погрожував журналістам та влаштував стрілянину на сміттєвому полігоні «Дальницькі кар’єри», але обійшовся невеликим штрафом. Раніше Убірія вже безуспішно балотувався у Верховну Раду в 1998 та 2002 роках, тепер в його біографії буде ще одна невдала спроба. Кандидат числиться помічником народного депутата від Опозиційного блоку Миколи Скорика.

Округ № 223, Шевченківський район

Переможець на минулих виборах – Юрій Левченко («Свобода»)

20 кандидатів

Фаворити на думку букмекерів:

Юрій Левченко («Свобода»), Вікторія Пташник («Голос»), Людмила Буймистер («Слуга народу»), Олександр Омельченко («Єдність»)

Тут виборча кампанія йде повним ходом: взаємними звинуваченнями кидаються діючі народні депутати, представники «Свободи» та «Голосу», відповідно Юрій Левченко та Вікторія Пташник. Левченко – нардеп від цього округу, який зміг здолати тут у 2014-му екс-голову Шевченківського району Віктора Пилипишина. Тепер в суперниках у Левченка кандидат з умовного патріотичного табору, який представляє симпатичну молоду силу Святослава Вакарчука. Пташник потрапила до парламенту за списками «Самопомочі», але була виключена з фракції і партії ще у 2015 році за те, що підтримала зміни в Конституцію в частині децентралізації. Чоловік Пташник, Олександр Мамуня, разом з дружиною екс-заступника голови Адміністрації президента Порошенка Олексія Філатова Анною Бабич є співвласником юридичної фірми Aequo. Ця структура була створена на другий день після призначення Філатова в Адміністрацію. У програмі-розслідуванні «Наші гроші» йдеться про те, що вищезгадана юридична фірма отримала субпідряд на консультування у справі НАК «Нафтогаз» проти «Газпрому».

Конкурент Пташник вже б’є по ній через родинні зв’язки та нерозбірливість в партійних зв’язках. «Поки що, на жаль, попри масові звернення до партії «Голос» щодо того, що вони у Шевченківському районі висунули «тушку» з оточення Петра Олексійовича Порошенка, Філатова й Ложкіна (Борис Ложкін – колишній голова АП – «Главком»), «тушку» «Самопомочі», реакції від партії «Голос» немає», – заявив Левченко в одному з телеефірів.

У відповідь Пташник заявила, що Левченко кілька разів намагався змусити її зняти свою кандидатуру з виборів, а після цього почав відкрито брехати і поливати брудом.

Цій гризні, мабуть, радіє кандидатка від «Слуги народу» Людмила Буймистер – колишній директор і голова наглядової рази Гданської судобудівельної верфі (Польща), яка представляла там інтереси її українського співвласника Сергія Тарути (№2 в списку «Батьківщини»). Також вона встигла покерувати та побувати в наглядових радах інших закордонних підприємств Тарути. Буймистер закінчила Московський інститут міжнародних відносин і деякий час працювала в структурі російського нафтогазового гіганта «Юкос». На кандидатку записане «Агентство відновлення та розвитку Донбасу», яке проводило акції за участю Тарути (зареєстроване поруч з його головним офісом на Ярославовому Валу). Також Буймистер до грудня минулого року керувала кінодистриб’юторською компанією «Кіноманія», власниками якої є доньки Тарути – Катерина та Тетяна.

Хоча сам Віктор Пилипишин цього разу не балотується, він виставив тут директора свого чайного бізнесу (ТОВ «Соломія») Миколу Гоцького. Кандидат також є засновником усіх громадських організацій, які пов’язують із Пилипишиним, – «Діти передусім», «Кияни передусім» та низки інших. Гоцький намагався потрапити до Київради в 2006 році за списком Блоку Литвина, але зробити це вдалося лише в 2008-му, коли він зайняв місце загиблого у ДТП однопартійця Андрія Сидорова. На місцевих виборах у 2015 році у Гоцького була ще одна спроба балотуватись до Київради у Святошинському районі мажоритарником від «Єдності», але цього разу невдала. Найцікавіше, що ставленик Пилипишина балотується від партії «Батьківщина».

«Європейська солідарність» висунула тут волонтера Івана Звягіна, який отримував з рук президента Порошенка орден Богдана Хмельницького, а «Удар» – помічницю нардепа Дмитра Білоцерковця Яну Желябовську. Несподівано в депутати від Шевченківського району зібрався Андрій Подщипков – колишній номінальний власник телеканалу «112 Україна», який через треті руки був проданий оточенню Віктора Медведчука.

Але ці кандидати, судячи зі всього, зіграють роль масовки.

А от до важковиків на цьому окрузі стовідсотково можна віднести екс-мера Києва Олександра Омельченка. Судячи з того, що завдяки ностальгуючому електорату, йому вдалося провести власну фракцію в Київраду, прихильників у Сан Санича досі вистачає. От тільки чи вистачить їх для того, аби він знову отримав депутатський мандат? Нагадаємо, що Омельченко був народним депутатом від «Нашої України – Народної самооборони», але вийшов з неї через «високу аморальність» тодішнього президента Віктора Ющенка.

Павло Вуєць, «Главком»