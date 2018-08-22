У Києві фура збила велосипедиста (фото)



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Фото: dtp.kiev.ua ДТП на вулиці Народного ополчення

У результаті ДТП велосипедиста було госпіталізовано з переломом ноги

У середу, 22 серпня, на вулиці Народного ополчення у Києві сталася ДТП за участю вантажівки і велосипеда.

Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.

«На Народного ополчення фура збила велосипедиста і розчавила велик», - йдеться у повідомленні.

У результаті події велосипедиста було госпіталізовано з переломом ноги.

Як повідомлялося, сьогодні на Північному мосту у Києві сталася масштабна ДТП: зіткнулися 7 автомобілів.