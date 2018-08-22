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    Новини

    У Києві фура збила велосипедиста (фото)

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    ДТП на&nbsp;вулиці Народного ополчення&nbsp; - У Києві фура збила велосипедиста (фото)
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на вулиці Народного ополчення 

    У результаті ДТП велосипедиста було госпіталізовано з переломом ноги

    У середу, 22 серпня, на вулиці Народного ополчення у Києві сталася ДТП за участю вантажівки і велосипеда.

    Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.

    «На Народного ополчення фура збила велосипедиста і розчавила велик», - йдеться у повідомленні.

    У результаті події велосипедиста було госпіталізовано з переломом ноги.

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    У Києві фура збила велосипедиста (фото)
    У Києві фура збила велосипедиста (фото)
    У Києві фура збила велосипедиста (фото)
    У Києві фура збила велосипедиста (фото)
    У Києві фура збила велосипедиста (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні на Північному мосту у Києві сталася масштабна ДТП: зіткнулися 7 автомобілів.

    ДТП вантажівки
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