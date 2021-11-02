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    У Києві горіла багатоповерхівка: вогонь охопив два поверхи (фото, відео)

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    Вогонь з балкона на 15 поверсі перекинувся на поверх вище - У Києві горіла багатоповерхівка: вогонь охопив два поверхи (фото, відео)
    Вогонь з балкона на 15 поверсі перекинувся на поверх вище
    Фото: Бернт Ван Донген/Facebook

    Горіли балкони двох квартир

    У вівторок, 2 листопада, сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку на вул. Беретті, 8 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:10. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що на 15 поверсі на балконі квартири сталося загоряння речей домашнього вжитку з розповсюдженням на кімнату та балкон квартири поверхом вище.

    Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано об 11:57.

    Під час гасіння пожежі медиками було оглянуто трьох мешканців квартир, які самостійно здійснювали спробу приборкати пожежу. Від госпіталізації вони відмовилися.

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    У Києві горіла багатоповерхівка: вогонь охопив два поверхи (фото, відео)
    У Києві горіла багатоповерхівка: вогонь охопив два поверхи (фото, відео)
    У Києві горіла багатоповерхівка: вогонь охопив два поверхи (фото, відео)
    У Києві горіла багатоповерхівка: вогонь охопив два поверхи (фото, відео)
    У Києві горіла багатоповерхівка: вогонь охопив два поверхи (фото, відео)
    Фото: Бернт Ван Донген/Facebook

    На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина пожежі встановлюватиметься правоохоронними органами.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Троєщина будинок
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    У Києві горіла багатоповерхівка: вогонь охопив два поверхи (фото, відео)