У Києві горіла багатоповерхівка: вогонь охопив два поверхи (фото, відео)

Вогонь з балкона на 15 поверсі перекинувся на поверх вище

Горіли балкони двох квартир

У вівторок, 2 листопада, сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку на вул. Беретті, 8 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:10. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що на 15 поверсі на балконі квартири сталося загоряння речей домашнього вжитку з розповсюдженням на кімнату та балкон квартири поверхом вище.

Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано об 11:57.

Під час гасіння пожежі медиками було оглянуто трьох мешканців квартир, які самостійно здійснювали спробу приборкати пожежу. Від госпіталізації вони відмовилися.

На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Причина пожежі встановлюватиметься правоохоронними органами.