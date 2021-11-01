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    На території будівництва в Києві сталася велика пожежа (фото)

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    Вогнеборці здійснювали постійне підвезення води - На території будівництва в Києві сталася велика пожежа (фото)
    Вогнеборці здійснювали постійне підвезення води
    Фото: ДСНС

    Сталося займання чотирьох будівельних металевих вагончиків

    У неділю, 31 жовтня, сталася пожежа на території будівельного майданчика по вул. Сім‘ї Хохлових, 8-А у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що сталося займання чотирьох будівельних металевих вагончиків та існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані такі ж вагончики.

    За 40 хвилин рятувальники ліквідували загоряння на площі 100 кв. м.

    Через відсутність поряд пожежних вододжерел вогнеборці здійснювали постійне підвезення води.

    На місці пожежі було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять осіб особового складу ДСНС.

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    На території будівництва в Києві сталася велика пожежа (фото)
    На території будівництва в Києві сталася велика пожежа (фото)
    На території будівництва в Києві сталася велика пожежа (фото)
    Фото: ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 28 жовтня сталася пожежа на території закинутого будівництва на вул. Зодчих, 3-А у Святошинському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС будівництво рятувальники
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    На території будівництва в Києві сталася велика пожежа (фото)