На території будівництва в Києві сталася велика пожежа (фото)

Сталося займання чотирьох будівельних металевих вагончиків

У неділю, 31 жовтня, сталася пожежа на території будівельного майданчика по вул. Сім‘ї Хохлових, 8-А у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що сталося займання чотирьох будівельних металевих вагончиків та існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані такі ж вагончики.

За 40 хвилин рятувальники ліквідували загоряння на площі 100 кв. м.

Через відсутність поряд пожежних вододжерел вогнеборці здійснювали постійне підвезення води.

На місці пожежі було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять осіб особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 28 жовтня сталася пожежа на території закинутого будівництва на вул. Зодчих, 3-А у Святошинському районі столиці.