На Київщині сталося загорання школи

Пожежа виникла на першому поверсі школи на вул. Академіка Байраківського в Тетієві

Правоохоронці встановлюють причини пожежі у школі в Тетієві

30 жовтня сталося загорання школи на вул. Академіка Байраківського в м. Тетіїв Білоцерківського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Повідомлення про загорання надійшло до рятувальнох служби о 23:42.

На місці події рятувальники встановили, що загорання виникло у двох розосереджених місцях першого поверху триповерхової будівлі школи: горіла дерев’яна обшивка стін при вході в школу та приміщення класу на першому поверсі. Загальна площа пожежі складала 50 м. кв.

Пожежу було повністю ліквідовано 01:35.

До гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Загиблих і потерпілих внаслідок пожежі немає.

За фактом пожежі відкрито кримінальне впровадження.

Нагадаємо, 26 жовтня о 14:30 у дошкільному навчальному закладі «Вербиченька» в с. Кодаки Васильківської територіальної громади Обухівського району після запуску котельні стався вибух природного газу. Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу.

Котельня та харчоблок є окремою від дитячого садка будівлею, тому сам дитячий заклад не постраждав.