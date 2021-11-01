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    На Київщині сталося загорання школи

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    Пожежа виникла на першому поверсі школи на вул. Академіка Байраківського в Тетієві - На Київщині сталося загорання школи
    Пожежа виникла на першому поверсі школи на вул. Академіка Байраківського в Тетієві
    Фото: Київська ОДА

    Правоохоронці встановлюють причини пожежі у школі в Тетієві

    30 жовтня сталося загорання школи на вул. Академіка Байраківського в м. Тетіїв Білоцерківського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Повідомлення про загорання надійшло до рятувальнох служби о 23:42.

    На місці події рятувальники встановили, що загорання виникло у двох розосереджених місцях першого поверху триповерхової будівлі школи: горіла дерев’яна обшивка стін при вході в школу та приміщення класу на першому поверсі. Загальна площа пожежі складала 50 м. кв.

    Пожежу було повністю ліквідовано 01:35.

    До гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Загиблих і потерпілих внаслідок пожежі немає.

    За фактом пожежі відкрито кримінальне впровадження.

    Нагадаємо, 26 жовтня о 14:30 у дошкільному навчальному закладі «Вербиченька» в с. Кодаки Васильківської територіальної громади Обухівського району після запуску котельні стався вибух природного газу. Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу.

    Котельня та харчоблок є окремою від дитячого садка будівлею, тому сам дитячий заклад не постраждав.

    Теги: пожежа ДСНС школа Київщина рятувальники
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    На Київщині сталося загорання школи