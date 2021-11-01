На Київщині сталося загорання школи
Правоохоронці встановлюють причини пожежі у школі в Тетієві
30 жовтня сталося загорання школи на вул. Академіка Байраківського в м. Тетіїв Білоцерківського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Повідомлення про загорання надійшло до рятувальнох служби о 23:42.
На місці події рятувальники встановили, що загорання виникло у двох розосереджених місцях першого поверху триповерхової будівлі школи: горіла дерев’яна обшивка стін при вході в школу та приміщення класу на першому поверсі. Загальна площа пожежі складала 50 м. кв.
Пожежу було повністю ліквідовано 01:35.
До гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Загиблих і потерпілих внаслідок пожежі немає.
За фактом пожежі відкрито кримінальне впровадження.
Нагадаємо, 26 жовтня о 14:30 у дошкільному навчальному закладі «Вербиченька» в с. Кодаки Васильківської територіальної громади Обухівського району після запуску котельні стався вибух природного газу. Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу.
Котельня та харчоблок є окремою від дитячого садка будівлею, тому сам дитячий заклад не постраждав.